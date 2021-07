Sui vari social impazzano ricette di frullati dietetici ma gustosissimi, insalatone giganti con cereali di ogni tipo ecc. Ma attenzione, perché non sempre i prodotti definiti leggeri poi lo sono realmente. Seguire un’alimentazione sana vuol dire anche prepararsi da sé il pranzo o lo spuntino, senza cedere alla tentazione del confezionato. Ma delle volte, per causa di forza maggiore, siamo costretti ad acquistare prodotti già pronti, come ad esempio insalate, succhi di frutta, barrette. I consulenti di ProiezionidiBorsa quest’oggi illustrano come non lasciarsi sopraffare dall’apparenza. Ed ecco di seguito illustrati i cibi che crediamo sani ma fanno impennare glicemia e grassi nel sangue.

Ebbene in questi casi il consiglio, soprattutto se si sta seguendo un regime dietetico rigido, è leggere sempre attentamente l’etichetta. A volte cibi che consideriamo assolutamente vietati quando siamo a dieta, non lo sono affatto con determinate accortezze. Come illustrato nell’articolo “Scoperto a che ora mangiare cioccolato per avere incredibili effetti su dieta e glicemia”. È davvero un peccato se nella convinzione di fare un sacrificio per perdere peso, poi ci lasciamo ingannare da una trovata pubblicitaria.

Ecco i cibi che crediamo sani ma fanno impennare glicemia e grassi nel sangue

Chissà quante volte al bar per non cedere alla tentazione del cocktail abbiamo optato per un succo di frutta o per una bevanda analcolica. Ebbene, inconsapevolmente abbiamo assunto molti più zuccheri e calorie di quanti ne avremmo assunti con una birra o un bicchiere di vino. Come illustrato nell’articolo “Ecco il trucco geniale per non rinunciare agli aperitivi anche quando si è a dieta e conservare pancia piatta”. Optare per un frullato sostitutivo del pasto o insalate miste di cereali e riso si rischia di mangiare il doppio e non solo. Si rischia anche di aumentare l’apporto glicemico e soprattutto il deposito di grassi nel sangue.

Un altro errore è quello di abusare di barrette ai cereali, nella convinzione che siano ipocaloriche. Ebbene non tutte lo sono. Molte di quelle in commercio sono ricche di zuccheri e di calorie. Così come lo sono le varianti del latte tradizionale. Come il latte di mandorla o il latte di soia, di cocco e succhi di frutta spesso ricchi di zuccheri aggiunti. Stesso discorso vale per le insalatone già pronte. Bisogna fare molta attenzione al condimento, l’aceto balsamico ad esempio è ricco di zuccheri. Pertanto se non vogliamo far aumentare glicemia e grassi nel sangue, magari un’insalata di riso integrale, preparata da noi sarà molto più dietetica di qualsiasi barretta che promette miracoli.