Molti di noi ancora non hanno scoperto la bellezza del riciclo creativo. Questa pratica, infatti, non solo aiuta l’ambiente perché diminuisce i rifiuti, ma può dare una grandissima mano anche a noi. Pensiamo, per prima cosa, al risparmio che otterremmo in termini di denaro trasformando delle cose che abbiamo già in oggetti che vorremmo comprare. Per non parlare poi del divertimento e della fantasia che potremmo impiegare in queste piccole trasformazioni. E se non sappiamo da dove iniziare, nessuna paura. Siamo pieni di consigli in merito.

Per esempio, nel nostro precedente articolo “Non butteremo mai più via le cravatte vecchie e rovinate perché ora conosciamo queste cinque geniali idee per riusarle”, sarà possibile trovarne uno. O un altro davvero interessante è spiegato nel dettaglio in “Nessuno di noi butterà più pentole e padelle vecchie o rovinate grazie a questi riutilizzi sorprendenti”. E oggi vogliamo continuare ad allungare la lista, coinvolgendo questa volta un oggetto che è stato protagonista assoluto degli ultimi tre mesi.

Col cambio armadio non gettiamo i vecchi costumi da bagno ma riutilizziamoli in questi modi utilissimi

Sicuramente lo abbiamo usato tantissimo nell’ultimo periodo ed è stato il nostro compagno di avventura durante questa estate. Stiamo parlando, ovviamente, del nostro fantastico costume da bagno. E in questo caso, nello specifico, di quello intero. Purtroppo, però, come tutti gli abiti, anche il nostro amato costume potrebbe averci stancato o, più semplicemente, potrebbe essersi rotto. Quindi non potremo più utilizzarlo per la prossima stagione. Bene, in questo caso, possiamo trasformarlo in qualcosa di davvero utile per la nostra casa. Infatti, il nostro vecchio costume intero potrebbe diventare un fantastico sottobicchiere. Sarà sufficiente tagliar via qualsiasi accessorio di metallo, per esempio, e mantenere solo il tessuto. Ricoprendo un oggetto circolare di legno, potremo avere un elegantissimo sottobicchiere da utilizzare durante le nostre cene.

Un’altra idea davvero fantastica per riutilizzare il nostro vecchio costume intero invece di farlo finire nel bidone della spazzatura

Ma, ovviamente, non è finita qui. Infatti, un costume da bagno intero potrebbe diventare anche un fantastico porta-mollette. E realizzarlo sarà semplicissimo. Tagliamo il costume all’altezza della pancia e recuperiamo la parte sottostante. Cuciamo i buchi che prima erano destinati alle gambe per chiuderlo completamente, così da impedire alle mollette di cadere. E ora sistemiamolo sul nostro stendino, così da poterlo usare quando ce ne sarà bisogno. Dunque, ora lo sappiamo con certezza. Col cambio armadio non gettiamo i vecchi costumi da bagno ma riutilizziamoli in questi modi utilissimi! Così potremo dar vita a degli oggetti che potremmo usare a livello quotidiano. Risparmieremo divertendoci e facendo divertire anche i nostri bambini che ci potrebbero aiutare a mettere in atto queste creazioni. E daremo un tocco totalmente originale e fuori dal comune agli utensili della nostra casa.

