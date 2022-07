Ne abbiamo viste di tutti i colori in questi mesi, letteralmente. Dal giallo limone al verde smeraldo fino al fucsia e al blu elettrico. A partire da questa primavera 2022 è stato un susseguirsi di tendenze che puntavano tutto sul colore. Ma non solo, abiti cut out, gonne corte e pantaloncini a vita alta.

Tutte tendenze bellissime, ma che non tutte riescono a portare senza sentirsi a disagio. Purtroppo, noi donne sappiamo sempre trovare difetti nel nostro corpo, anche quando non ci sono. Finalmente, però, vediamo un nuovo trend che farà felici tutte, perché ci farà sembrare più snelle.

Ecco i capi di tendenza da indossare per l’estate che snelliscono la figura e fanno girare la testa a tutti

A qualsiasi età si può essere raffinate ed eleganti senza rintanarsi in abiti larghi e poco valorizzanti. Il fatto è che pensiamo sempre che per vestirsi bene serva per forza spendere un patrimonio. E invece bastano pochi capi chiave di buona fattura per avere un aspetto più lussuoso ed elegante. L’importante è capire bene la nostra fisicità, scegliendo modelli che valorizzino e non ci penalizzino. Per fortuna, per questa estate le tendenze sembrano essere favorevoli anche alle donne più formose.

Abbandoniamo pantaloni informi e larghi che pensiamo nascondano i nostri difetti e optiamo per qualcosa di diverso. Scegliamo abiti svolazzanti che vadano a focalizzare l’attenzione sui nostri punti forti, mascherando quelli che consideriamo deboli.

Sì al glitter e alle paillettes, ma senza esagerare

È il ritorno del momento, luccichio ovunque sia in abiti da cerimonia che da cocktail. Ma le paillettes e i glitter diventano un mezzo per accentuare dei punti specifici del nostro fisico. Se abbiamo i fianchi più larghi, ma un décolleté più prosperoso, è qui che bisogna puntare. Frange lungo i fianchi che creano movimento e snelliscono la figura e glitter sul decolleté.

I colori da scegliere sono tanti, non solo quelli vivaci che vediamo un po’ ovunque ultimamente. Finalmente per il mese di agosto vediamo un ritorno anche ai toni più neutri e al nero. Incredibile il contrasto tra bianco e nero che aiuta l’occhio a posarsi solo dove vogliamo noi. Una splendida scarpa col tacco o un sandalo gioiello completeranno il look. Attenzione, però, non troppo basso perché andrebbe a vanificare tutti gli sforzi di snellire la figura. Meglio una slingback con tacco di 5 centimetri, se non sopportiamo i tacchi alti.

Quindi, ecco i capi di tendenza da indossare per l’estate che non possiamo non avere nell’armadio. Se ci teniamo ad essere al passo con le ultime tendenze sono un must. Poi, a seconda del nostro stile, possiamo combinarli in modo più casual o raffinato. Quando fa così caldo non dobbiamo rinunciare ad essere impeccabili, basta solo combinare i capi giusti.

