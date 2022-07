Le vacanze sono ormai alle porte e molti di noi non vedono l’ora di partire. Tra gli impegni e il lavoro, però, sono diverse le persone che ancora non sono riuscite a prenotare. Non sono pochi, poi, coloro che credono di non poter partire, soprattutto a causa del budget. Si sa, infatti, che prenotando le vacanze tardi i prezzi potrebbero salire. Ma a tutto c’è un rimedio.

In questo caso, infatti, potremmo visitare delle città economiche che possano venire incontro alle nostre esigenze. Basti pensare, per esempio, al meraviglioso Teodo, in Montenegro, in cui trascorrere giorni davvero speciali.

All’estero ci sono alcuni luoghi davvero mozzafiato tutti da scoprire che potrebbero lasciarci letteralmente senza parole

Oltre al Montenegro, anche la stupenda Lettonia offre dei paesaggi mozzafiato a poco prezzo. Tra questi, per esempio, pensiamo a Sigulda. Questa città, considerata la Svizzera della Lettonia, potrebbe davvero farci innamorare.

Infatti, i castelli che la caratterizzano e l’impronta medievale sono davvero particolari e unici. Basti pensare che Sigulda si trova nel parco del Gauja, famosissimo in Lettonia e zona perfetta per chi ama la natura e lo sport. Infatti, all’interno di questa incredibile area verde, sarà possibile seguire dei piccoli tour fatti appositamente per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna della novità.

Se amiamo la natura, poi, rimarremo incantati dalla grotta di Gutmanala, la più grande dei baltici, in cui scoprire la storia antica del luogo. Da non perdere, poi, il Castello di Turaida, a pochi passi dalla cittadina e, ovviamente, il Castello di Sigulda, con una facciata gotica da perdere la testa.

Magici e misteriosi questi luoghi stratosferici svolteranno la nostra estate grazie ai prezzi stracciati e alle attrazioni incredibili che offrono

Oltre Sigulda, dovremmo assolutamente visitare anche Cēsis, una meraviglia che ci trasporterà in un mondo completamente lontano. La cittadina, infatti, poco abitata e con uno stile antico, offre delle attrazioni davvero interessanti. Il centro della città ci darà l’opportunità di camminare tra vie di un’altra epoca, in cui la tranquillità regna sovrana.

Il castello di Cēsis, che si presenterà dinanzi a noi alla fine della scoperta delle tipiche strade, è una fortezza medievale che attirerà subito la nostra attenzione. Inoltre, la natura che circonda la zona ci darà modo di vivere un’esperienza davvero incredibile. Dunque, magici e misteriosi questi luoghi stratosferici, svolteranno la nostra vacanza e ci faranno conoscere degli angoli della Lettonia ancora poco noti al grande pubblico.

