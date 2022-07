La colazione sappiamo essere uno dei pasti principali durante il corso della giornata. Proprio per questo è essenziale che venga preparato un piatto bilanciato per assumere tutti gli elementi essenziali per la nostra salute e alimentazione. C’è chi la preferisce salata e chi invece dolce e in ogni caso ci sono tante proposte molto invitanti da prendere in considerazione. Una di queste è il french toast. Parliamo di una colazione che può essere preparata sia dolce che salata, a seconda dei gusti. Il french toast ha origini americane. Non è altro che pane spennellato con uovo sbattuto e passato sulla padella con un po’ di burro. Andiamo a vedere le varie proposte e come prepararlo.

Come fare i french toast proteici e light per una colazione dolce o salata

Per un french toast ricco di proteine ciò che ci servirà sono:

5 fette di pane integrale;

100 g di albumi;

200 g di latte di mandorle (ottimo per gli intolleranti al lattosio);

25 g di proteine in polvere (gusto a scelta);

un vasetto di yogurt greco 0% di grassi;

una noce di burro;

frutta fresca e burro d’arachidi.

Come prima cosa andiamo a tostare il pane. Dunque sbattiamo l’uovo insieme al latte e allo yogurt. Spennelliamo il pane e facciamo sciogliere in padella una noce di burro. Una volta sciolta, aggiungiamo il pane e lo lasciamo fino a quando non si sarà formata una crosta dorata. A questo punto possiamo toglierlo e guarnirlo come più ci piace. In questo caso possiamo aggiungere della frutta fresca, tagliata e lavata precedentemente, con un po’ di burro di arachidi sopra. Il lato bello di questa colazione è che può essere davvero varia e salutare. Possiamo prepararla in tanti modi. Abbiamo visto come fare il french toast dolce, vediamo adesso se lo volessimo fare salato.

Alternativa salata

Il primo passaggio è uguale. Dunque spennelliamo il pane con uovo, latte (in questo caso anche il latte normale va bene). Mettiamo in padella con l’uovo e aspettiamo che si cucini. Quindi, dobbiamo usare come ingredienti:

fette di pane integrale;

100 ml di latte;

100 g di albumi;

noce di burro;

2 avocado;

1 lime;

grana in scaglie.

Una volta tostato il pane possiamo passare alla farcitura. Puliamo l’avocado e prepariamo la salsina. È consigliabile prendere degli avocado maturi. Li andiamo a schiacciare con una forchetta e spremiamo il lime. Mescoliamo e a questo punto possiamo spalmare la salsa sulle fette di pane e aggiungere le scaglie di grana. Volendo si può aggiungere anche un po’ di prosciutto crudo o delle uova sode. Ecco come fare i french toast proteici e light con pochi ingredienti e facili da cucinare.

Lettura consigliata

Il salmone affumicato è ottimo al forno, cosa contiene e come cucinarlo