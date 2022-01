Il 2022 è appena iniziato e tutti nutriamo grandi speranze per il nuovo anno. Molti sperano in un nuovo lavoro che li soddisfi. Altri si augurano la fine della pandemia e che tutti siano in salute. Ancora, ci sono quelli che sognano di diventare ricchi e chi cerca l’amore.

Proprio a questi ultimi è dedicato l’articolo di oggi. Grazie ai nostri Esperti in amore e relazioni, cercheremo di individuare gli indizi che ci dicono quando piacciamo a qualcuno. Infatti, sono questi i 9 segnali indubitabili per capire se piacciamo a qualcuno e se abbiamo fatto colpo.

Quando conosciamo una persona la prima impressione è importantissima. Innanzitutto, ci permette di esplorare le prime sensazioni e capire se ci piace davvero. Una volta appurato che quel ragazzo o quella ragazza ci piace, come facciamo a sapere se siamo ricambiati? Esistono delle spie comuni che manifestano l’attrazione fisica e mentale di qualcuno. Scopriamo insieme quali sono e come decifrarle, senza rischiare di fare errori nella conquista.

Sono questi i 9 segnali indubitabili per capire se piacciamo a qualcuno e se abbiamo fatto colpo

Capire se una ragazza è interessata a noi è apparentemente più semplice perché usa più frequentemente il linguaggio del corpo. Le donne amano il contatto visivo, grazie al quale cercano di esplorare l’anima dell’altro. Lo sguardo fisso è sinonimo d’interesse, un’arma di seduzione da tenere in grande considerazione anche per gli uomini.

Quindi, se la persona che ci interessa cerca il contatto visivo prolungato, è probabile che sia interessata. Al contrario, ci sono donne che distolgono lo sguardo e arrossiscono. Anche quello è un segnale positivo.

Alcuni segnali femminili corrispondono a gesti inconsci innescati dall’attrazione. Mordersi le labbra, toccarsi i capelli, sfiorare il braccio dell’altra persona sono tutti modi per entrare in contatto. I primi due, inoltre, possono evidenziare la volontà di sedurre chi si ha di fronte. Quindi mai sottovalutarli, specialmente se si presentano in sequenza.

Una caratteristica comune a uomini e donne che dimostra interesse è l’istinto ad avvicinarsi. Superare la distanza fisica è un segnale di fiducia e apprezzamento. Tale modalità può avvenire tra i corpi, ma anche con gli oggetti che appartengono all’altro con cui si cerca di entrare in contatto. Notiamo sempre la postura dell’altra persona, se è rigida evidentemente cerca la distanza.

Quando si incontra l’uomo più baldanzoso ed esplicito, se interessato, sicuramente non perderà l’occasione per chiedere se l’altra/o è fidanzata/o. Anche i complimenti non possono mancare e possono essere velati o trasparenti. Solitamente un uomo tende a soffermarsi sullo sguardo, sul collo e sulle mani.

