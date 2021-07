Con il passare degli anni iniziamo a vedere i primi segni del tempo. Il nostro corpo cambia e anche la nostra mente.

Classici momenti che vivono tutti con l’avvicinarsi dei 50 anni.

Ma vorremmo capire come affrontare tutti quei problemi legati alla sfera intima e privata.

Niente panico, anche questa volta scopriremo la soluzione adatta ad ognuno di noi.

Pochi sanno come aumentare la passione nella coppia a 50 anni affrontando l’andropausa

Con l’arrivo dell’andropausa iniziano i classici problemi legati alla libido maschile. Diminuisce il testosterone e questo periodo dura molto tempo.

Ma non preoccupiamoci perché solo pochi sanno come aumentare la passione nella coppia a 50 anni affrontando l’andropausa.

Il miglior trucco per sconfiggere e superare questo periodo da vincenti è solo uno. Il dialogo. Se parliamo con il partner in andropausa di questo problema riusciremo ad aiutarlo nel migliore dei modi.

Se siamo direttamente interessati da questo processo fisiologico, non vergogniamoci a parlare delle nostre insicurezze.

I cali di passione iniziano già intorno ai 30 anni e aumentano con il tempo. Non facciamone una questione di principio. Manifestare le nostre emozioni ci aiuterà sicuramente a vivere meglio.

Un prezioso consiglio

Evitiamo di ricorrere immediatamente a farmaci che ci promettono di risolvere il problema. Molto spesso sono inutili al nostro corpo e ci fanno spendere denaro inutilmente.

È molto più utile confrontarsi con il partner e vivere serenamente questo processo fisiologico e naturale.

Se proprio non riusciamo a trovare una soluzione, potremo allora rivolgerci ad uno specialista. Sarà lui che ci indicherà una possibile eventuale cura.

Ricordiamo che andropausa e menopausa fanno parte della vita di ogni persona. Impariamo ad affrontare positivamente questi momenti e tutto si risolverà per il meglio.

