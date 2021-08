“Quando si chiude una porta, si apre un portone”, almeno così recita il famoso detto popolare. Per alcuni, invece, la chiusura dell’estate potrebbe portare qualche impedimento nel mondo del lavoro. Ed ecco i 5 segni zodiacali sfortunati a settembre nel lavoro secondo l’oroscopo 2021. Si sa, settembre è il mese del nuovo inizio, delle nuove opportunità e dei nuovi amori.

Insomma, è il mese della ripartenza: ci si lascia alle spalle un periodo dell’anno e se ne inizia uno nuovo. Sembra quasi di entrare nel nuovo anno, ma in realtà è sempre lo stesso. Settembre è un po’ come il lunedì, è un po’ come il primo gennaio del nuovo anno e per molti è il mese della rinascita. Ma non è detto che lo sia, almeno secondo l’oroscopo, che si può ascoltare oppure lasciar perdere.

Ecco i 5 segni zodiacali sfortunati a settembre nel lavoro secondo l’oroscopo 2021

Durante l’estate cercare un lavoro nuovo sembra quasi di cercare un ago nel pagliaio, soprattutto nel mese di luglio e specialmente in agosto. A giugno, invece, si aprono le candidature per settembre, e quindi, se si trovano delle posizioni aperte e si cerca lavoro, bisogna candidarsi. Lasciamo stare le candidature spontanee, quelle è meglio inviarle a settembre quando l’azienda ha già messo giù il piano. Ma soprattutto perché i vari responsabili sono tornati in azienda alla propria scrivania, pronti a leggere le e mail.

Vediamo, allora, quali sono i segni che potrebbero incontrare qualche difficoltà sul proprio posto di lavoro.

Ariete

Coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete potrebbe incontrare qualche problema al lavoro causato da stress, incertezze e incomprensioni.

Toro

Anche coloro che sono nati sotto il segno del Toro potrebbero trovare qualche difficoltà al lavoro a causa di un brutto periodo di incertezze. Chi, invece, si affaccia al mondo del lavoro potrebbe trovare una piccola speranza in qualche lavoro part-time. Da metà mese le cose, però, potrebbero cambiare in positivo.

Cancro

La confusione e l’incertezza lavorativa colpiranno anche i nati sotto il segno del Cancro. Infatti, anche questi potrebbero vedere un settembre un po’ amaro sotto l’aspetto lavorativo. Ma anche qui non bisogna temere perché le cose si sistemeranno.

Leone

Si prospetta un settembre dal cielo turbolento per i Leoni. Infatti, anche questi potrebbero trovare alcune difficoltà nel mondo del lavoro.

Acquario

Per l’Acquario, invece, sarà un mese di battibecchi lavorativi che potrebbero creare alcune discussioni all’interno dell’azienda in cui si lavora.

