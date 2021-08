Dopo la una corsa al rialzo fino in area 80 dollari che i nostri esperti avevano annunciato molti mesi or sono, le quotazioni hanno preso a scendere avvicinandosi sempre più a livelli critici. Settimana prossima capiremo se ci sono i presupposti affinché il petrolio torni in area 50 dollari.

Senza dilungarci troppo, diciamo che la causa del ribasso del prezzo del petrolio è legata alla ripresa della pandemia e alla nuove possibile restrizioni nella circolazione delle persone.

Andiamo, quindi, dritti al punto concentrandoci sul messaggio che viene dalla lettura dei grafici.

Settimana prossima capiremo se ci sono i presupposti affinché il petrolio torni in area 50 dollari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 6 agosto a quota 67,83 dollari in ribasso dello 1,84% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 8,1% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo un minimo in prossimità del I obiettivo di prezzo in area 63,85 dollari è partito un rimbalzo che non ha avuto vita molto lunga. Per settimana prossima i livelli da monitorare in chiusura di seduta sono: 63,85 dollari e 70,40 dollari.

Una chiusura giornaliera esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi è stata dai due volti. Una prima parte che sulla scia di quella precedente ha visto mettere pressione all’importantissimo supporto in area 66,05 dollari. La seconda, invece, ha visto un tentativo di rimbalzo.

Per il futuro i livelli da monitorare sono molto chiari: il supporto in area 66,05 dollari e la resistenza in area 70 dollari. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli darebbe una forte direzionalità di medio periodo. Da notare che al ribasso la massima estensione passa in area 45 dollari.

Time frame mensile

Sul mensile, invece, è stata raggiunta la massima estensione rialzista in area 76,8 dollari (massimo di periodo a 76,7 dollari) e questo potrebbe determinare quanto meno un ritracciamento.

Sono ancora valide, quindi, le conclusioni riportate nei report precedenti:

nelle prossime settimane potremmo assistere a una discesa fino in area 53/56 dollari prima di una ripartenza al rialzo. Una chiusura settimanale sotto questi livelli, invece, aprirebbe le porte a un ribasso più duraturo e profondo.