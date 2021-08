L’estate è la stagione del Sole, del mare, degli aperitivi al tramonto, delle lunghe feste al chiaro di luna e… delle zanzare! Una fastidiosissima presenza che, per una serie di cause, compare sempre prima (sin da maggio!) e se ne va sempre più tardi. Ma non solo. Le zanzare aumentano sempre più e diventano sempre più pericolose per noi umani e per i nostri amici a quattro zampe. Per questo proteggersi e limitarne la presenza è un dovere nei confronti della nostra salute.

Pochi conoscono questi rimedi naturali davvero efficaci per allontanare le zanzare

Per fortuna madre natura ci viene in soccorso. Esistono, infatti, tantissime piante che hanno il potere di tenere lontani questi insetti e proteggerci da irritanti punture. Di seguito elenchiamo 6 ricette antizanzara tutte naturali e veloci, da realizzare tranquillamente a casa.

L’olio essenziale

Questo olio essenziale è davvero semplice da realizzare. Basta aggiungere, in 150 ml di acqua, una ventina di gocce di oli essenziali di lavanda, geranio, limone, melissa, eucalipto o piretro. Spalmato sulla pelle, terrà lontane le zanzare, lasciando l’epidermide morbida e profumata.

La lozione fatta in casa

Prendiamo una manciata di foglie di menta o rosmarino o lavanda e inseriamole in un contenitore di vetro che si può chiudere ermeticamente. Aggiungiamo 40 cl di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto bianco. Chiudiamo, agitiamo e lasciamo all’esposizione solare per almeno due settimane. Possiamo aggiungere anche 4-5 gocce di olio di mandorle per fissare più a lungo il profumo sulla pelle.

Le erbe nel brucia essenze

Usare il brucia essenze è un’efficace alternativa per chi preferisce profumare gli ambienti di casa. Gli oli più indicati per allontanare le zanzare sono quelli di geranio, eucalipto, menta, rosmarino, lavanda, melissa. Si può anche realizzare una miscela unendo olio essenziale di citronella, di geranio e di Tea Tree. Il profumo in casa sarà intenso e persistente.

L’incenso al limone contro le punture di zanzare

Un’alternativa da usare sempre impiegando il brucia essenze è un incenso a base di limone. Basterà prendere delle scorze di limone, foglie di menta, fiori di lavanda e geranio, unirli creando un mazzetto. Lasciamolo seccare per una settimana e poi tritiamo. La polvere ottenuta si dovrà aggiungere nel brucia essenze.

Frutti e ortaggi gialli

Gli ortaggi e i frutti di colore giallo-arancione (peperoni, carote, pesche, albicocche, etc.), ma anche l’aglio, sono molto ricchi di vitamina A. Pare che quest’ultima sia molto efficace nello scoraggiare gli insetti ad assaggiare la nostra pelle.

Un dopo-puntura al limone

Se le zanzare ci hanno punto, un rimedio efficace nel lenire prurito e rossore è spalmare sulla zona interessata un unguento a base di limone. Per prepararlo è necessario grattugiare finemente la buccia di un limone biologico non trattato e unirla a 50 gr di glicerina. Aggiungiamo, infine, 2 gocce di olio essenziale di pino. Questo unguento naturale può essere conservato in frigo anche per un mese.

