È questa la stagione delle vacanze, dei viaggi, delle attività all’aria aperta. È questo il periodo dell’anno, quindi, in cui ci esponiamo maggiormente al sole. La pelle si abbronza, donandoci un aspetto più bello, più salutate e più dinamico. Attenzione però alle scottature. Abbiamo già visto insieme diversi metodi per alleviare il rossore. Proteggiamo sempre la nostra pelle. Una pelle scottata sicuramente non contribuisce a donarci quell’aspetto sano al quale tanto aspiriamo. Chi non ama, infatti, avere una bella e salutare abbronzatura in estate? Chi non vorrebbe inoltre metterla in evidenza? Ecco i 5 colori da indossare per esaltare l’abbronzatura più qualche furbo consiglio su come orientarsi sulla scelta delle sfumature dei colori.

Color corallo

Il corallo è un colore bellissimo. Questa tonalità calda contribuisce a dare alla pelle un aspetto sano ed esalta il bagliore dell’abbronzatura. Questo indipendentemente dalla tonalità della pelle o dal colore dei capelli. Il corallo è il colore perfetto da indossare in tutti i momenti della giornata e garantisce sempre un effetto straordinario. Quando siamo indecise, orientiamoci su questa scelta.

I colori degli agrumi

Se vogliamo mettere in mostra la nostra pelle appena abbronzata, dobbiamo sfoggiare un po’ di rosso, di arancione oppure di giallo. Tutte le sfumature di questi 3 colori rendono l’abbronzatura particolarmente evidente. Ecco alcuni consigli però. L’arancione esalta molto le abbronzature naturali, meno quelle ottenute con autoabbronzante. Per i colori tendenti al rosso, invece, probabilmente sarà necessario individuare quello più adatto. Ma una volta individuata la tonalità giusta, resteremo sorprese dell’intensità’ dell’abbronzatura della nostra pelle.

Blu

Del blu possiamo considerare efficaci tutte le sfumature, dal celeste al ciano, dal verde acqua al turchese. Questo contrasto tra il colore della pelle e il blu dell’abbigliamento risalta, infatti, l’abbronzatura. Inoltre, ricordiamoci che più’ chiaro è il blu che indossiamo, più scura sembrerà l’abbronzatura.

Rosa

Il rosa, come il corallo, è un altro colore caldo che contribuisce a dare alla carnagione un aspetto fresco, sano e abbronzato. Possiamo scegliere quale rosa indossare basandoci sui nostri gusti e sulla nostra personalità. Indipendentemente dalla tonalità che sceglieremo, un rosa chiaro, più delicato, oppure un rosa magenta, più brillante, sembreremo radiose.

Bianco

Sappiamo tutti che il colore bianco è probabilmente il colore migliore da indossare per esaltare la nostra nuova abbronzatura. Ricordiamoci soltanto che il bianco sporco è ideale per un’abbronzatura più scura. Il bianco brillante, invece, è fantastico per accentuare un’abbronzatura chiara. Il bianco sta benissimo a chiunque e può essere abbinato bene a qualsiasi colore. Una scelta sempre vincente.

Abbiamo visto i colori che esaltano la nostra abbronzatura. Funzionano molto bene quelli a contrasto e i colori brillanti. La scelta, abbastanza ampia, di quali indossare è determinata soltanto dai nostri gusti.

Un ultimo consiglio. Teniamo a mente questi colori anche nella selezione degli accessori. Lo smalto corallo, per esempio, oppure una collana d’oro esalteranno la nostra pelle, il suo colore abbronzato, il suo bagliore.

Approfondimento

