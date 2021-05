Ecco i colori di tendenza per la primavera/estate 2021 e come abbinarli per un look perfetto sia per uomo sia per donna

La moda è un fenomeno sociale che rispecchia un determinato momento storico, una determinata area geografica e una determinata cultura. La moda è il segno distintivo per riconoscersi come parte di un gruppo e, allo stesso tempo, un modo per differenziarsi.

All’interno delle varie tendenze, infatti, è sempre possibile trovare quelle che più si adattano alla personalità di ognuno di noi. Ma quali sono queste tendenze alle quali ispirarsi? In questa stagione il protagonista è sicuramente il colore. Ecco allora i colori di tendenza per la primavera/estate 2021 e come abbinarli per un look perfetto sia per uomo sia per donna.

Un arcobaleno di nuance pastello

Il guardaroba questa primavera/estate si colora di nuance soft, parliamo dei colori pastello. Il pastel mood ha contagiato gli abiti eleganti, ma anche i capi più sportivi, e soprattutto gli accessori, i veri must-have della stagione. L’effetto arcobaleno zuccheroso è assicurato ed è perfetto per abiti leggerissimi, pantaloni larghi e completi molto casual. I colori pastello oltretutto sono molto versatili perché perfetti per essere indossati al lavoro, ma anche nel tempo libero. Sono romantici, quindi ideali per una cena a 2 o per un matrimonio.

I colori pastello sono la tendenza top della primavera/estate 2021. Ma come abbinarli? Senza troppi rischi è sicuramente la scelta di un total look, con 1 o massimo 2 tonalità. L’effetto è molto elegante, raffinato, soprattutto se le tonalità scelte sono il panna, il salvia, o il rosa e l’azzurro. Se si volesse invece azzardare, la moda delle sfilate suggerisce tonalità a strati che giochino con volumi ampi e abiti asimmetrici: pantaloni ampi turchesi e giacca beige indossata su una canotta chiara e trasparente; oppure un abito giallo pallido con allacciatura asimmetrica e accessori di varie tonalità; shorts azzurri indossati sotto giacche di un verde ammorbidito e così via.

