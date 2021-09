L’autunno è una stagione che porta moltissime novità in fatto di moda. Cambiano le tendenze, e le passerelle ci suggeriscono i capi e i look di punta della stagione.

In un precedente articolo abbiamo suggerito le tendenze in fatto di unghie per l’autunno ormai alle porte. Infatti, ecco le unghie di tendenza che stanno spopolando e faranno impazzire tutti nell’autunno 2021.

Oggi invece vogliamo parlare di calzature. Sappiamo bene quanto le calzature siano fondamentali per definire un look. La calzatura tipica della stagione autunno-inverno è senz’altro lo stivaletto ed è proprio su questo accessorio che vogliamo concentrarci oggi. Quindi ecco i 4 stivaletti di tendenza nell’autunno 2021 per essere sempre perfette e alla moda.

Lo stivaletto è un accessorio estremamente versatile e rende cool ed irresistibile qualsiasi outfit. Quest’autunno spopoleranno 4 modelli diversi di questo irrinunciabile accessorio.

Dopo averli illustrati, potremo scegliere quindi il modello che più si addice ai nostri gusti e alla nostra figura. Spiegheremo anche come abbinarli al meglio per essere sempre impeccabili in ogni occasione.

Ecco i 4 stivaletti di tendenza nell’autunno 2021 per essere sempre perfette e alla moda

Il primo modello in voga nell’autunno 2021 sarà lo stivaletto a punta. Questo modello è in grado di rendere elegante anche il più semplice degli outfit.

Possiamo indossarlo liberamente su look da giorno come jeans, t-shirt e blazer. In alternativa abbiniamolo ad un abito midi, a un tailleur o a una gonna a pieghe per un risultato perfetto.

Lo stivaletto a punta è un vero e proprio accessorio passe-partout. È questo il motivo per cui ogni donna dovrebbe averne almeno un paio nel proprio guardaroba.

Stivaletto chunky

Forse il nome non ci suggerisce nulla ma lo stivaletto chunky è uno dei modelli che vedremo di più nella prossima stagione.

Anche detti combat boots, il chunky è il classico stivale basso con zeppa. Ci riportano agli anni ’90 ma questi stivali sono estremamente comodi e pratici. I chunky arrivano a metà polpaccio e possiamo trovarli con o senza lacci. La loro zeppa non è quasi mai lineare e possiedono la classica suola “carrarmato”.

Per ottenere un look davvero ricercato consigliamo di abbinarli a capi più eleganti. In questo modo smorzeremo i toni duri di queste calzature rendendo il nostro stile unico ed accurato. Abbiniamo questi stivali ad un abito midi ed un paio di collant a fantasia.

Texani

Lo stivaletto texano non passa mai di moda ed è una calzatura che tutte dovremmo avere nel nostro guardaroba.

Che siano alti o bassi, i texani sono perfetti sopra un paio di jeans skinny. Per rendere il look più chic possiamo indossare un blazer che richiami i toni della calzatura.

Gli stivaletti texani sono l’ideale per smorzare i toni di un look romantico. Quindi indossiamoli senza timore abbinati ad un abitino midi o a una gonna corta.

Stringati

Che siano un paio di anfibi oppure un paio di polacchine, questa calzatura sarà protagonista dell’autunno 2021.

Gli stivaletti stringati sono molto versatili. Questi si sposano bene ad outfit più eleganti come un tailleur oppure un leggerissimo vestito a fiori. Inoltre, possiamo indossarli anche insieme ad un abito corto e collant stemperando uno stile piuttosto chic.

Che siano con il tacco o senza quest’autunno saremo certi di non sbagliare sfoggiando un paio di stivaletti stringati.