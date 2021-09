I vizi non sono altro che piccole gioie passeggere che rendono più lieta l’esistenza, basta che non intacchino la nostra salute. Alcool, sigarette, droghe sono assolutamente tutto ciò che di peggio si possa offrire al nostro organismo per essere danneggiato. Un danno anche per il portafoglio: ognuno di questi richiede uno esborso notevole e costante di denaro.

L’altra mania, che affronteremo in questo articolo, è il famigerato gioco d’azzardo. Questo vizio può costare davvero caro sia per il nostro portafoglio che per la nostra salute psichica.

Un fenomeno in esponenziale crescita

Videopoker, scommesse sportive, sale bingo, gratta e vinci ormai siamo circondati dal gioco d’azzardo. Con la possibilità di praticarlo anche online, 24 ore su 24, questo fenomeno non ha trovato pace nemmeno durante il lockdown imposto. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità il gioco è stato praticato dal 10% delle persone durante le chiusure per poi schizzare al 18% appena riaperto.

I giocatori sono davvero di tutti i tipi. C’è quello che lo fa per puro passatempo, senza aspettative e senza spendere più del dovuto. Poi c’è quello che pur di giocare accumula piccoli debiti e tiene tutti all’oscuro di questa sua mania. Infine, il più problematico e preoccupante, c’è il giocatore che non pensa nient’altro oltre al gioco. Quest’ultimo mette tutto e tutti dopo la sua dipendenza, accumulando altissimi debiti e mettendo in crisi rapporti familiari, sociali e lavorativi.

La ludopatia, una vera e propria malattia, è un disturbo a tutti gli effetti ossessivo compulsivo, perché si è portati costantemente a fare azioni finalizzate al gioco. La vita gira intorno a quest’ultimo, scommettere tutti i soldi e, quando finiscono, trovare tutti i modi per racimolarne altri.

A cascarci possono essere tutti, dall’impiegato pronto a giocarsi tutto lo stipendio allo studente, fino all’anziano disposto a mettere a repentaglio la sua pensione. La partenza di questa patologia è quasi uguale per tutti: una vincita. Questa che arriva in modo inaspettato e porta gioia e speranza che fanno dimenticare, momentaneamente, i problemi personali.

I soggetti predisposti, però, faranno di tutto per rivivere quella “gioia”, mettendo sul piatto, come visto, davvero tutta la propria vita. La costante e inevitabile perdita porterà a giocare sempre più spesso per cercare di recuperare, chiudendosi sempre più in sé stessi, per la vergogna della propria condizione.

Se si è consapevoli di avere questo problema le possibilità di risoluzione sono molteplici. Esistono gruppi associativi per confrontarsi oppure professionisti che, con l’aiuto di farmaci, possono aiutare in questo lungo percorso di disintossicazione.