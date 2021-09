La nostra vita tante e tante volte, per i più svariati casi, ci ha presentato il duro conto della solitudine. Una solitudine scelta è meno dolorosa di una solitudine imposta, ma spesso rimanere soli non è una scelta ed è per questo che ci suscita così paura.

Non avere qualcuno su cui poter contare, essere visti di cattivo occhio quando si è soli in determinate situazioni, sono tutti fattori che inibiscono. La paura della solitudine è una delle paure più concrete e diffuse tra le persone e tutti almeno una volta ci saremo sentiti angosciati solo al pensiero. Ma abbiamo mai provato a vedere il lato positivo della solitudine?

Se abbiamo paura della solitudine, scopriamo come fare le cose da soli ci rende più forti emotivamente

Andare da soli a prendere un caffè, mangiare una pizza, a vedere un film al cinema è assolutamente normale e non ci rende affatto strani. Anche se gli standard sociali promuovono attività e comportamenti di gruppo, riabituare la propria mente a essere autonomi non è sinonimo dell’essere sbagliati.

Certo, la compagnia di amici, familiari, partner o figli è preziosa e assolutamente piacevole, ma non per questo dobbiamo temerne l’assenza.

Un’abitudine speciale

Trascorrere del tempo con sé stessi non è solo un diritto, ma anche una sorta di dovere che dovremmo avere verso di noi, oltre che un rimedio. Questo ci consente di conoscerci meglio, di far uscire fuori e mettere alla prova il nostro spirito adattivo e il nostro istinto di sopravvivenza. Ci farà sentire sicuri e consapevoli delle nostre qualità e capacità, ma ci metterà anche a conoscenza dei nostri limiti. E sarà anche un modo validissimo per conoscerli e imparare o provare a superarli.

Una passeggiata al parco, un po’ di meditazione, un giro in solitudine per negozi, sono gesti d’amore da noi stessi verso noi stessi. Riflettere e prendere consapevolezza di sé è un’ottima abitudine e un ottimo modo di amarsi. Concedersi del tempo per riflettere sulla propria vita, per disintossicarci dai problemi e dal vortice di emozioni che ci circondano, ritornare a noi stessi e risintonizzarci con le nostre emozioni e le nostre esigenze, è davvero necessario.

Con il tempo e la “pratica” della solitudine, scopriremo di noi più di quanto non avremmo mai scoperto o saputo e questo ci renderà inconsapevolmente più tenaci verso la vita.

Quindi, se abbiamo paura della solitudine, scopriamo come fare le cose da soli ci rende più forti emotivamente. Non solo perché sfideremo e vinceremo la nostra paura. Ma perché prenderemo consapevolezza del fatto che questa paura è, in realtà, condivisa. Al Mondo nessuno potrà mai rimanere totalmente solo, ci sarà sempre qualcuno pronto ad amarci. E i primi ad amarci, siamo proprio noi.