Il caldo e l’estate possono portare con sé anche fastidiosi problemi. Può essere antipatico stare in vacanza e doversi occupare di problemi intimi che non ci fanno stare a nostro agio. Inoltre può essere pericoloso ignorarli troppo a lungo e non prestarvi la giusta attenzione. Dobbiamo sapere che ne soffrono donne ma anche uomini di tutte le età. Ma perché il caldo favorisce l’aumentare delle infezioni intime e come possiamo prevenirle oltre che curale? Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e ciò che possiamo fare a riguardo.

Come capire se si ha un’infezione intima perché in estate è più frequente e far sparire il bruciore usando i rimedi naturali della nonna

Capiamo subito che possiamo avere una possibile infezione se avvertiamo i seguenti sintomi:

bruciore;

fastidio a urinare;

prurito;

cattivo odore.

Se il fastidio non scampare in 24 o 48 ore, allora è bene recarsi dal medico curante per poter individuare subito il tipo di batterio causa dell’infiammazione. L’estate è il momento ideale per lo scatenarsi di questo tipo di infezioni per il tipo di vita che tutti più o meno conduciamo. L’utilizzo di indumenti più aderenti, la frequentazione di piscine, il sole e la disidratazione che fanno abbassare le difese immunitarie. Poi c’è l’alta umidità che è un terreno fertile per l’accrescimento della flora batterica.

Quali accorgimenti adottare per prevenirle?

Abbiamo citato gli indumenti non a caso. Se possibile indossare quelli di cotone e altre fibre naturali. Sono traspiranti e ostacolano il ristagno di sudore. Usare sempre il proprio asciugamano personale se siamo in piscina o al mare. Eliminare subito la sabbia umida, perfetto veicolo per i batteri.

Anche a tavola possiamo combattere e prevenire le infezioni batteriche

Attraverso l’alimentazione possiamo combattere e prevenire l’insorgere delle infezioni batteriche. Le nostre nonne lo facevano utilizzando molto aglio in cucina. È noto come il miglior antibiotico naturale. Ma è altrettanto importante ristabilire una corretta flora batterica intestinale responsabile delle nostre difese immunitarie attraverso l’assunzione quotidiana di yogurt con probiotici. Ci si può concedere una rilassante tisana all’echinacea due volte al giorno. Utile per combattere la candida.

Inoltre non tutti conoscono le proprietà del succo di mirtillo rosso, che oltre ad essere un ottimo antiossidante è un efficace antinfiammatorio. Se nonostante tutte queste buone abitudini alimentari, soffriamo di questo fastidioso disturbo, allora possiamo pensare di effettuare dei lavaggi con acqua e mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Mentre in parafarmacia potremo sicuramente trovare gli ovuli alla calendula, ottimi in tutti questi casi. Come capire se si ha un’infezione intima perché in estate è più frequente e far sparire il bruciore usando i rimedi naturali della nonna.