Preparare i cosmetici in cucina è la nuova frontiera di un mondo ecologico dove tutto si riutilizza e ottimizza al massimo. È soprattutto anche un modo per risparmiare sulla spesa quotidiana e fare un po’ di economie.

È infatti vero che i prodotti per l’igiene e cosmetici sono abbastanza cari, soprattutto se vogliamo proteggere la nostra pelle. Non si può acquistare qualsiasi crema, olio senza essere sicuri che sia naturale il più possibile. Con questa ricetta facilissima possiamo preparare una deliziosa maschera al cioccolato non da mangiare ma per nutrire e idratare la pelle del nostro viso.

Come preparare la maschera golosa al cioccolato

L’ingrediente unico e buonissimo è il cioccolato nero fondente. Prepariamone 6 quadrati da far fondere in un pentolino a bagnomaria. Dopo che l’acqua sta bollendo ed il cioccolato si scioglie mescoliamo un pò con un cucchiaino e testiamo la consistenza dell’amalgama.

Ed eccola qui la ricetta per preparare una deliziosa maschera al cioccolato non da mangiare ma per nutrire e idratare la pelle del nostro viso.

Lasciamo raffreddare per un po’ e possiamo poi passare all’applicazione. Utilizziamo tutta la pasta a temperatura tiepida o ambiente e applichiamola sul viso e decolleté. Possiamo usare semplicemente le dita o un pennello per stendere il fondotinta, che in seguito laveremo.

Lasciamo agire la maschera da 10 a 15 minuti e poi sciacquiamo con l’acqua tiepida. Si adatta a tutti i tipi di pelle ed ha un effetto idratante e antiossidante, in più ha un gusto e odore goloso da morsi.

Tutti i benefici e le proprietà del cioccolato sulla nostra pelle

L’effetto principale del cacao è quello idratante, rende la pelle più giovane distesa e luminosa. È ricco di antiossidanti infatti ed è ottimo come trattamento estetico contro le prime rughe.

Un’altra sostanza contenuta nel cioccolato è la teobromina che serve a combattere gli inestetismi della cellulite. È infatti spesso contenuta nelle creme e fanghi specifiche per questi trattamenti.