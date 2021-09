I bambini scoprono la realtà circostante a poco a poco, alcune scoperte poi li mandano in estasi. È questo il caso di quando cominciano a usare matite, penne e colori. Si divertono in maniera incredibile a disegnare e a colorare. Sono adorabili quando lo fanno, ma anche abbastanza imprevedibili.

Sono questi i 5 metodi per eliminare scarabocchi e disegni dei bambini dai muri

Quando disegnano e colorano molto spesso infatti non si limitano ai fogli ma lo fanno anche sui muri. È un comportamento abbastanza tipico e diffuso, probabilmente da piccoli lo abbiamo fatto tutti o quasi.

Quando sono presi dall’estro insomma non vi pongono alcun confine. Quindi dovremo darglielo noi e insegnare loro a utilizzare solo e sempre i fogli per disegnare. Ma o perché ancora non l’hanno imparato o perché ci hanno colti di sorpresa, potrebbero aver già fatto il danno.

Niente panico, agendo in modo adeguato potremo togliere le macchie.

Non servono prodotti particolari per porvi rimedio, bensì di uso comune e presenti in casa. Per pulire e usare un prodotto efficace ci regoleremo in base allo strumento usato. Se siamo stati fortunati avranno usato delle semplici matite, in questo caso la soluzione è davvero rapida. Basterà usare una normale gomma cancellante, una di quelle contenute negli astucci. In più con la stessa gomma potremo disfarci anche delle impronte lasciate dalle dita durante il disegno.

Soluzioni per ogni strumento usato

Passiamo ora invece agli altri strumenti che potrebbero aver usato. Se dovessero aver usato dei pastelli colorati possiamo prendere una paglietta asciutta ma insaponata e strofinarla in modo leggero. Ma non è l’unico metodo a nostra disposizione per fronteggiare i disegni, se abbiamo paura di grattare anche la pittura possiamo usare quest’altro. Ossia un panno morbido cosparso con un po’ di bicarbonato di sodio.

La grafite della matita e dei pastelli è più facile da togliere, ora passiamo a quelli che creano macchie più ostinate. Sì ora arriva la parte più dura: gli inchiostri. Che siano penne o pennarelli, sicuramente sono loro i peggiori nemici.

Per smacchiare i segni lasciati da penne e pennarelli possiamo servirci di un vecchio spazzolino e del dentifricio. Con un po’ di olio di gomito probabilmente riusciremo a spuntarla.

Qualora però persistano possiamo giocarci l’ultima e più potente carta: un po’ di ammoniaca su un panno morbido. Sono questi i 5 metodi risolutivi per eliminare scarabocchi e disegni dei bambini dai muri e da tenere bene a mente in caso di necessità.

Dopo aver pulito, poiché potrebbero avercela con noi, magari possiamo fare qualcosa con loro per consolarli: ecco cosa guardare insieme ai bambini.