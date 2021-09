Anche a settembre, come in ogni mese, dobbiamo badare a quello che acquistiamo al supermercato se vogliamo fare un favore al nostro organismo. Mangiare cibi di stagione non è solo un vizio, al contrario: è uno dei migliori modi di prevenire i malanni. A settembre abbiamo un’ampia gamma di prodotti da acquistare, soprattutto per quanto riguarda la frutta. La scelta è ampia, perché può ricadere sia sugli ultimi prodotti dell’estate sia sui primi prodotti dell’autunno. Tenendo conto di questo, ci sono delle scelte che è quasi un obbligo fare, perché ci aiuteranno a superare il periodo indenni delle influenze. Ecco i 3 frutti amici delle difese immunitarie che non possono mancare nel carrello di settembre. Parliamo di lamponi, pere e uva.

I tre frutti che andiamo ad elencare hanno un tratto comune non da poco. Oltre a essere tutti e 3 frutti di stagione di settembre, sono importanti fonti di vitamina C. La vitamina C è la sostanza più importante per rinforzare il nostro sistema immunitario.

Dunque, cominciamo: il primo frutto che non può mancare nei carrelli di settembre è il lampone. È il primo anche perché la sua stagionalità va da maggio a ottobre, quindi questi sono gli ultimi mesi per trovare lamponi freschi. Il lampone è un frutto rosso, della famiglia delle rosacee. La sua peculiarità è quella di essere ricco di vitamina E e K, oltre che di vitamina C. È anche fonte di minerali quali potassio, fosforo e calcio. La loro azione sull’organismo è particolarmente preziosa perché aumenta il metabolismo dei lipidi e tiene a bada i livelli di zucchero presenti nel sangue.

Veniamo poi alle pere. Nel mese di settembre sono molte le varietà di pere che vengono colte. Tra queste: Abate, Bartlett, Conference e Kaiser. In nessun mese come settembre è opportuno acquistarle. Le pere sono molto indicate come rimedio naturale ai problemi di digestione, grazie al loro importante apporto di fibre. Inoltre, hanno importanti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Per cui, mangiare pere con regolarità aiuta a combattere le patologie croniche come il diabete di tipo 2.

L’uva

Finiamo con quello che per eccellenza è il frutto di settembre: l’uva, il frutto di Bacco. In concomitanza con la stagione della vendemmia, possiamo portare i grappoli d’uva anche sulle nostre tavole. Badiamo però al fatto che sia rossa, e non bianca. È l’uva rossa, infatti, l’uva di settembre.

Questo frutto è ricco di antiossidanti e antinfiammatori, che lo rendono un rimedio naturale per le problematiche al sistema cardiovascolare. Inoltre, nonostante il suo sapore zuccherino, vanta un indice glicemico molto basso. Mangiandola possiamo tenere a bada il livello dell’insulina.

Approfondimento

