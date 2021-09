Ecco quali sono i segni più fortunati all’inizio di settembre secondo le stelle

Settembre è un po’ il lunedì dell’anno. Si torna dalle ferie, si ricomincia a lavorare, è un mese di ripartenze in cui è necessario trovare la giusta energia. Le stelle possono venirci in aiuto. L’oroscopo è sempre uno strumento utile per capire come vanno le cose. L’importante è stare sempre attenti a seguire il vecchio detto: “Non è vero, ma ci credo!”

Prima di scoprire quali sono i segni più fortunati all’inizio di settembre secondo le stelle, è necessario fare qualche piccola premessa generica per dare a tutti alcune utili indicazioni.

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno giorni di grande passione. Difficoltà sul lavoro, invece, per il Cancro, che vivrà fastidiose incomprensioni con i colleghi: mai arretrare.

Umore instabile per lo Scorpione, che deve cercare di recuperare dallo stress post-vacanze e ripartire al meglio. Amori turbolenti per l’Acquario, uno spirito libero che alla lunga si sente soffocare: attenzione ai desideri del cuore. Sfide in arrivo per i Pesci: è importante recuperare le energie e riposare.

Gemelli e Toro

I Gemelli devono stare attenti a non trascurare il partner per non rischiare di perderlo. Meglio non impegnarsi dietro a troppe cose: bisogna dare spazio ai sentimenti e non sprecare tempo ed energie altrove. Anche sul lavoro c’è qualche energia negativa di troppo: la poca fiducia in sé stessi rischia di far perdere occasioni preziose. Le competenze saranno il migliore biglietto da visita: bisogna solo aprire la mente e lanciarsi per ottenere tantissimi successi commerciali. Le giornate tranquille sono un tesoro da sfruttare per leggere un bel libro e rilassarsi.

I nati sotto il segno del Toro affronteranno giornate particolari in amore, difficili da dimenticare. La vita di coppia sarà esplosiva, sia nell’aspetto erotico che in quello sentimentale. Le confidenze col partner arriveranno a un nuovo livello, che farà capire quanto la propria metà sia importante. Sul lavoro ci sarà bisogno di molta positività, anche rispetto ai compiti che verranno assegnati. Alla fine tutto andrà per il meglio, basta lasciarsi andare a nuove esperienze per crescere come persone. Le energie saranno poche, attenzione al sonno perso.

Ecco quali sono i segni più fortunati all’inizio di settembre secondo le stelle

Giorni di passione, come abbiamo accennato prima, per gli Ariete, soprattutto chi è coinvolto in una relazione stabile. Questo è il momento di ravvivarla con un po’ di pepe e qualche progetto. Grandi sorprese all’orizzonte anche per i single! Sul lavoro, al contrario, è il momento dell’umiltà e di capire bene quale sarà la mossa giusta da fare. Energia al massimo, grazie alla quale ogni compito verrà portato a termine prima del previsto.

Infine, il favorito è il Leone, che vivrà un momento di perfetta armonia con sé stesso e ciò che lo circonda. Irresistibili in amore, i leoncini conquisteranno tutti con modi gentili ed educazione d’altri tempi. Gli affari sono al sicuro in questo momento di gloria, ma attenzione all’aspetto comunicativo.