L’herpes labiale è un virus che si presenta sotto forma di bollicine fastidiose, antiestetiche e, a volte, dolorose. Nonostante sia fondamentalmente innocuo può risultare estremamente spiacevole e imbarazzante per alcune persone.

Per altri, invece, viene visto come utile, in quanto il corpo manda un chiaro segnale che il nostro sistema immunitario è basso. Ciò significa che dobbiamo fare particolare attenzione al nostro stile di vita e al rischio maggiore di contrarre malattie.

Alla fine, quindi, lo si può considerare anche come una sorta di avvertimento. Ad ogni modo, per disfarci dell’intruso in questione l’ingrediente numero uno d’eccellenza è la pazienza, in quanto guarisce da sé in modo naturale. Inoltre, persone affette da herpes ci svelano i loro semplicissimi e poco conosciuti rimedi naturali. Questi trucchetti della nonna e rimedi senza base scientifica si sono mostrati incredibilmente utili a tantissimi. Va detto che, per quanto rimedi naturali tramandati, vanno presi con le pinze. Non può in nessun modo sostituire il parere di un medico o di un professionista e la loro efficacia non è certa. Andiamo a scoprire di quali stiamo parlando.

Non è detto che questi rimedi siano efficaci per tutti, ma comunque sono facili da mettere in pratica.

Se non siamo allergici ai latticini, potremmo provare ad applicare regolarmente del latte con un cotton fioc nella zona colpita. Non è necessario ingerirlo, chiaramente. Il latte potrebbe rivelarsi particolarmente efficace, specialmente se combinato con altri ingredienti, quali sale o bicarbonato. Il sale potrebbe risultare d’aiuto in particolare nei primi giorni. Difatti, sarebbe in grado di asciugare l’herpes, evitandone una ulteriore espansione.

Un’ottima alternativa è anche il bicarbonato di sodio. Per applicarlo sull’herpes, bagniamo un cotton fioc con del latte. Inumidiamo la zona infetta, per poi prendere un po’ di sale o bicarbonato con il cotton fioc e applicarlo con delicatezza. Lasciamo questo simil impacco il più possibile. Per toglierlo sciacquiamolo via con l’acqua. Ripetiamo, così, più volte al giorno. È molto importante evitare di togliere la crosticina. Difatti, è un segnale che la zona sta guarendo, e se forzata, la ferita potrebbe riaprirsi ed il processo ricominciare. In alcuni casi, potrebbe addirittura rimanere una cicatrice.

Un altro metodo che potrebbe tornare utile alle persone affette da herpes è l’assunzione quotidiana di probiotici. Difatti, aiutano a mantenere lo stomaco e il sistema immunitario sotto controllo.

