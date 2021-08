Che l’estate stia per terminare è un dato di fatto, ma non significa che con essa debba finire la voglia di colore. Uno dei timori principali della fine di agosto è veder sfiorire le piante che con tanta cura abbiamo messo a decoro dei nostri balconi.

Non dobbiamo temere, perché con i consigli giusti possiamo scegliere fiori che sostituiranno degnamente quelli estivi durante i mesi più freddi. Ecco quali fiori piantare subito per avere un balcone colorato e rigoglioso per tutto l’autunno. Esistono infatti specie floreali che non hanno bisogno di molta luce e alte temperature per mostrare tutta la loro bellezza. Vediamo insieme quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco quali fiori piantare subito per avere un balcone colorato e rigoglioso per tutto l’autunno

In questo momento dell’anno ci servono fiori resistenti ai climi più rigidi e che non soffrano eccessivamente l’assenza di luce.

Un primo ottimo consiglio è la viola del pensiero, fiore molto resistente che non teme affatto il freddo. Ha fiori di colore molto acceso, che varia dal blu al bianco, passando per il giallo. Unica accortezza, concediamole più luce possibile: mettiamola nella zona più illuminata del balcone.

Un altro fiore ideale per il momento è l’ortensia. Questo fiore dall’ampia gamma cromatica ha il vantaggio di non soffrire l’ombra e di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno. Unica accortezza: garantirle sempre un terreno ben idratato.

Proseguiamo con il ciclamino. Anche questo fiore sta benissimo all’ombra e non richiede una grande cura per crescere sano e colorato. La sua intensa punta di viola accenderà di vita il nostro balcone autunnale.

Da non sottovalutare anche l’erica e il cavolo ornamentale. La prima ama i climi più freddi, visto che è una pianta che troviamo spesso tra le montagne. Teme soltanto l’acqua ristagnante, per questo è bene aggiungere alla terra un po’ di ghiaia, per migliorare il drenaggio. Il secondo, invece, sta bene praticamente ovunque e non necessita di grandi cure. La sua peculiarità sono le foglie, dalle tonalità accese, che non lasceranno indifferenti i vicini.

Per settembre, quale fiore è meglio del settembrino?

Infine, cosa c’è di più sensato che adornare i nostri baconi di settembre con i settembrini? Questi fiori, conosciuto anche come astri, hanno un delicato tono di viola pastello. Arrivando all’altezza di 70 centimetri, non passano di certo inosservati. Stanno bene al sole come all’ombra e non hanno bisogno di grandi cure, a parte un terreno costantemente umido.

Approfondimento

Nessuna pianta morirà mentre siamo in vacanza grazie a questi 3 trucchi che pochi conoscono.