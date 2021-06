Vi sono delle località in Italia che ospitano castelli da fiaba. Su di essi, tuttavia, a causa di fantomatiche apparizioni misteriose e di strani rumori, si sono create delle leggende. Si tratta di luoghi che ci fanno rivivere le antiche storie della tradizione locale.

Ecco i 3 castelli da visitare quest’estate per una vacanza all’insegna dell’eccitazione da brivido e della suggestione da mistero

Attorno a questi castelli, che si elevano imponenti nella città, si sono raccontate delle storie. Queste hanno origini lontanissime e sono state tramandate negli anni. Ecco i 3 castelli da visitare quest’estate per una vacanza all’insegna dell’eccitazione da brivido e della suggestione da mistero. Insomma, 3 tappe per un nuovo tipo di turismo che ha fatto impazzire molti viaggiatori. Si tratta del cosiddetto “ghost tour”.

Il castello di Montebello

La prima meta è rappresentata dal castello di Montebello, che si trova in Emilia-Romagna. La leggenda ha la data del 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Si pensa che in quella data nell’anno 1375, sia morta Guendalina Malatesta. La bambina sarebbe scomparsa inseguendo una palla nei sotterranei del castello.

Alcuni reputano che sia stata fatta sparire a causa dei suoi colori albini. In particolare, era soprannominata Azzurrina per i suoi capelli azzurri. Per questo era considerata una strega.

Alcuni visitatori del castello testimoniano di aver avvertito la presenza della bambina, a causa dei suoi lamenti e passi. Insomma, il castello è avvolto da una leggenda ricca di mistero che fa venire davvero i brividi.

Il castello di Fosdinovo

Si tratta del castello di Fosdinovo, in Toscana. La leggenda riguarda Maria Bianca Malaspina, anch’essa nata albina. Anche in questo caso la leggenda vuole che abbia vissuto un’esistenza travagliata a causa dei suoi colori chiari. Per essi veniva considerata figlia del diavolo e guardata con sospetto. Incompresa da tutti, si innamorò di un giovane stalliere, con il quale ebbe una relazione scandalosa.

Così, il padre la rinchiuse in una stanza del castello in compagnia di un cane e di un cinghiale, simboli della fedeltà e della ribellione. La sua presenza sarebbe testimoniata da una macchia di umidità che non è mai sparita, nonostante gli interventi di pitturazione.

Il castello di Bracciano

Si tratta del castello di Bracciano, nel Lazio. Qui il fantasma è una componente della famosa famiglia Medici, Isabella, poetessa, musicista e poliglotta. Si narra del suo marito geloso e dell’amante, cugino del marito.

Alcuni raccontano che sia morta per mano del primo, non appena venne a sapere del tradimento. C’è chi, invece, racconta che la donna fosse spregiudicata e che si sbarazzò dei suoi numerosi amanti, gettandoli in un pozzo. La stessa, però, non ebbe miglior sorte, perchè morì di un’infezione urinaria.

Insomma, questi sono i 3 castelli infestati da fantasmi, almeno secondo le credenze popolari. Visitandoli, potremo aspirare ad una vacanza all’insegna dell’eccitazione da brivido e della suggestione da mistero!

