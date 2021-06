Con il caldo che ormai è esploso in tutto il Paese, la voglia di prendersi una pausa e passare qualche giorno al mare diventa molto difficile da trattenere. Per questo motivo sono tantissime le persone che iniziano ad informarsi, o addirittura a prenotare, per passare le ferie estive in luoghi incantevoli. Preferibilmente in Italia ovviamente, anche per aiutare l’economia nazionale a ripartire. Bene, per aiutare nella scelta oggi vogliamo presentare un luogo che forse ancora molti non conoscono. Infatti scopriamo perché mare caraibico e spiaggia soffice sono solo due dei motivi per visitare questo piccolo paradiso tutto italiano ancora poco frequentato.

Bellezza e relax

Dopo un anno stressante e faticoso come quello appena trascorso, il desiderio di tanti è quello di trascorrere una vacanza di relax. Oltre, ovviamente, a scegliere un luogo che regali agli occhi bellezza e meraviglia. E in questo l’Italia di certo non potrà deludere, difatti sono veramente tanti i posti in grado di soddisfare queste esigenze. Come, per esempio, quello di cui parleremo oggi. Difatti mare caraibico e spiaggia soffice sono solo due dei motivi per visitare questo piccolo paradiso tutto italiano ancora poco frequentato.

Cala Berretta

Oggi presentiamo un luogo incantevole e meraviglioso, ma soprattutto poco frequentato e dunque lontano dalla calca che molte spiagge ahimè presentano. Ovvero Cala Berretta, un angolo di paradiso facente parte della Riserva dello Zingaro, nella nostra bellissima Sicilia. Questa spiaggia, formata da ghiaia e sabbia, si trova nella parte più interna della riserva, ed infatti ci vuole un’ora di camminata per raggiungerla. Ma se per molti potrebbe suonare come un punto a sfavore, in realtà è proprio ciò che la rende speciale.

Infatti tante persone sono disincentivate a raggiungerla, e si presenta dunque come un angolo incontaminato e privo di turismo di massa. Dall’acqua cristallina e di diverse cromature di azzurro alle palme che spuntano in fondo alla spiaggia, la natura ci incanterà con la sua bellezza sotto diversi aspetti. Chi visita la riserva dello zingaro dunque, di certo, non può farsi scappare questo luogo paradisiaco e incantevole.