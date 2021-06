In Italia 1 italiano su 3 ha, nel sangue, livelli alti di colesterolo, un elemento che appartiene alla categoria dei grassi. Un valore che non va assolutamente sottovalutato, perché il colesterolo cattivo (definito LDL) è il principale fattore di rischio di malattie cardiovascolari. Ma non solo. Recenti studi scientifici hanno dimostrato, infatti, che livelli alti di colesterolo cattivo siano collegabili allo sviluppo del morbo di Alzheimer.

Avere un comportamento a tavola sano ed equilibrato è il primo rimedio per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. È risaputo infatti che carni rosse, formaggi, insaccati, alimenti ricchi di grassi saturi, sono un pericolo per le nostre arterie. Inoltre, un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la glicemia. Il colesterolo cattivo aumenta in presenza di diabete di tipo II, che deriva da errori alimentari e vita sedentaria in persone predisposte.

Adottando uno stile alimentare sano ed equilibrato, non solo si possono riportare alla normalità i valori di colesterolo LDL (abbassandoli), ma anche quelli di trigliceridi e glicemia. Ne conseguirà anche una riduzione del peso e del grasso addominale, laddove presente.

È sorprendente come si possa abbassare il colesterolo e la glicemia con questi semplici alimenti.

Mele

Contengono pectina, una fibra solubile che si unisce al colesterolo e lo trascina via dall’organismo, eliminandolo poi attraverso le feci. Il consiglio è di consumarne 100-150 grammi al giorno, accompagnandole con 10 gr di mandorle.

Avena

Insieme all’orzo, con cui si può alternare, è una delle migliori fonti alimentari di betaglucani, fibre in grado di ridurre colesterolo, trigliceridi e glicemia. La porzione da consumare oscilla tra i 60 e gli 80 gr: l’avena deve essere lessata e condita con verdure o della semplice passata di pomodoro.

Alghe di mare

Sicuramente tra gli alimenti meno comuni in dispensa, le alghe di mare sono eccezionali per il loro contenuto di iodio che stimola la tiroide e quindi il metabolismo. Contengono Omega 3 e fibre solubili, alleati indispensabili per ridurre il colesterolo cattivo. Le alghe più comuni da consumare sono le alghe nori, kombu o wakame (10 – 15 gr) da aggiungere a insalate e cereali.

Avocado

Il consumo regolare e moderato di avocado può abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Una porzione è di 50 gr da unire a insalate, anche di pasta o riso.

