Queste sono le regole d’oro per evitare di essere truffati quando si prenota una vacanza

Molti di noi hanno terminato il ciclo vaccinale. Altri ancora, pur di spostarsi e riprendere i tanti amati viaggi, sono disposti a fare il tampone per ottenere il green pass.

Insomma, gli amanti dei viaggi all’estero stanno cercando offerte last minute e sconti. Tuttavia, non bisogna dimenticare che le truffe online sono aumentate sensibilmente negli ultimi due anni. Quindi, anche per la prenotazione dei viaggi estivi, non possiamo evitare di prestare attenzione.

Si deve cioè evitare di pagare per case inesistenti o per posti la cui foto è solo una chimera. Qui, pertanto, indicheremo le regole d’oro per evitare di essere truffati quando si prenota una vacanza.

Come evitare le truffe

La prima regola è evitare di farsi prendere per la gola da prezzi eccessivamente stracciati. È molto meglio preferire siti specializzati e conosciuti.

Quindi, diffidare di siti che non abbiamo mai utilizzato, solo perchè offrono di più a prezzi vantaggiosi. Poi, occorre cercare di capire se l’annuncio è autentico o meno.

Per far ciò, dobbiamo verificare che le foto utilizzate sul sito non siano già presenti online o su altri annunci. Inoltre, per tastare il terreno, si possono richiedere ulteriori foto e interagire con chi ha messo l’annuncio.

Come cercare di capire che si tratta di una truffa

Nel porre al presunto proprietario o gestore domande sui servizi, sulla location e sulla casa vacanza, dovremo prestare attenzione alle risposte forniteci.

Sicché, se sono vaghe o evasive, quasi certamente siamo in presenza di una truffa.

Altra cosa importantissima ed essenziale è che non occorre pagare mai in anticipo o ricaricare una carta prepagata. Ciò in quanto questo tipo di transazione è difficilmente rintracciabile e ciò andrà a vantaggio dei malintenzionati.

Sicché, se vengono richiesti anticipi, è bene pagare solo piccole somme a mezzo di bonifici bancari o carte di credito. In definitiva, apriamo gli occhi e stiamo attenti a tutti i dettagli forniti da chi mette l’annuncio. Queste indicate, infatti, sono le regole d’oro per evitare di essere truffati quando si prenota una vacanza!

