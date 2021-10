Durante la stagione estiva fare sport può rivelarsi particolarmente difficile. Caldo afoso e umidità rendono ogni movimento fastidioso e faticoso. Perciò, durante l’estate si tende a mettere in pausa l’attività fisica fino all’autunno. In questa stagione si abbassano le temperature e la voglia di muoversi è decisamente maggiore.

C’è, però, chi non ha voglia di chiudersi in una palestra per fare attività. Per tutte queste persone la soluzione è il nordic walking. Ecco lo sport all’aperto ideale da praticare in questa stagione per un benessere mentale e fisico al 100%.

Il nordic walking è uno sport che sta spopolando grazie alla sua semplicità, adattabilità e ha benefici su tutto l’organismo. Il nordic walking, infatti, non solo apporta dei notevoli benefici alla salute fisica del nostro corpo ma anche alla salute mentale. L’attività all’aria aperta aiuta il benessere psicologico ed è un’ottima valvola di sfogo per diminuire lo stress.

Il nordic walking è uno sport che è nato in Finlandia negli anni ’90 ma che si è rapidamente diffuso in tutto il Mondo grazie alle sue caratteristiche. È uno sport che tutti possono praticare, grandi e bambini di qualunque livello di allenamento. Consiste nel camminare in mezzo alla natura con l’aiuto di bastoncini simili a quelli da trekking.

In questo modo non solo si alleneranno i muscoli della parte inferiore del corpo, ma grazie ai bastoncini si alleneranno anche le braccia. L’aria aperta, inoltre, come già abbiamo detto, apporta un certo benessere mentale che difficilmente si troverebbe in una palestra al chiuso.

Benefici e consigli utili

Grazie a questo sport equilibrio e postura migliorerebbero e sarebbe un allenamento ideale per tonificare gambe e glutei, aumentando la muscolatura in quelle zone. Il nordic walking, inoltre, aiuterebbe a riattivare il metabolismo, favorendo un dimagrimento sano e controllato.

Ovviamente, quando si pratica questo sport è opportuno adottare le giuste precauzioni. È sempre bene portare appresso della frutta fresca o secca per tutti quei casi in cui si ha un calo di zuccheri improvviso.

L’attrezzatura deve essere adeguata al luogo in cui si va a camminare, se necessario dovremo mettere delle scarpe da trekking e abbigliamento tecnico. Si può iniziare con delle passeggiate non troppo difficili per poi aumentare la difficoltà gradualmente scegliendo percorsi più in pendenza. Dopo l’allenamento sarebbe bene aspettare almeno mezz’ora prima di ingerire qualche alimento.

