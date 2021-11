La settimana in corso non è certo fra le migliori per buona parte dello zodiaco. Se anche non siamo fra i fortunati però, non dobbiamo disperare. Mettiamoci l’armatura e prepariamoci a dei giorni che ci metteranno alla prova. Quindi, concediamoci qualche coccola in più e prendiamoci cura del nostro corpo. Della sana attività fisica o attività più “morbide” ma altrettanto efficaci aiuteranno a scaricare la tensione accumulata.

Ecco gli unici 2 segni che sbancheranno questa settimana e quali devono stringere i denti.

I 3 segni più sfortunati della settimana

Questa settimana ci sono 3 segni che avranno ogni motivo di lamentarsi: Ariete, Gemelli e Cancro. Il cielo non sorride all’Ariete, né in amore né sul lavoro. Con il compagno dovrà avere molta pazienza per navigare delle acque difficili già da diverso tempo. Sarà necessario fare chiarezza sui propri sentimenti, ma senza avventurarsi in grandi cambiamenti. Stesso dicasi per il loro lavoro, dove le tensioni non mancano.

Anche i Gemelli devono cominciare a fare chiarezza nella sfera affettiva. Dovrà anche mantenere la calma, soprattutto sul lavoro dove si prospettano incomprensioni e difficoltà che si sarebbero potute evitare.

L’amore è tutto fuorché roseo anche per il Cancro e i litigi la fanno da padrone. Purtroppo, non potrà trovare la serenità neanche sul lavoro, dove ci sarà un po’ di confusione. Sarà necessario mantenere il sangue freddo per portare avanti ogni progetto.

Altri tre segni che non possono certo definirsi fortunati nei prossimi giorni sono il Toro, il Leone e la Bilancia. Il Toro deve capire cosa vuole dalla propria relazione, ma può essere sicuro del futuro del suo lavoro. Infatti, nonostante i risultati tardano ad arrivare, presto sarà ripagato dei propri sforzi.

Il Leone potrebbe ricevere una brutta batosta in amore, scoprendo che la propria passione non è ricambiata nella stessa misura. Sul lavoro dovrò cercare di mantenere la calma, dato che i grandi cambiamenti sono in arrivo e non tutti del tutto positivi.

Inoltre, fra i segni poco fortunati della settimana possiamo trovare anche la Bilancia, che discute costantemente con la propria metà e sul lavoro.

Infine, eccoci arrivati agli unici 2 segni baciati dalla fortuna. Il primo è la Vergine, che vive un periodo davvero favorevole sul lavoro, ma anche nella vita privata. Questo è il momento giusto per osare, cogliendo grandi opportunità e scegliendo grandi cambiamenti. Certo, la sua vita amorosa nell’ultimo periodo non è stata semplice, ma sembra che ormai sia tempo di voltare pagina. All’orizzonte c’è anche una considerevole iniezione di denaro.

Concludiamo col Capricorno, che si sentirà forte e intraprendente grazie al plenilunio. Venere strizza l’occhio all’amore, che rende questo il periodo da adatto per fare nuove conoscenze o fare una sorpresa romantica al proprio partner. Anche in questo caso riceverà una bella sorpresa in denaro e buone notizie sul lavoro fra giovedì e martedì.

Chi non è stato nominato non vivrà grandi avventure questa settimana, ma sopravvivrà, perché potrebbe essere fra i segni più intelligenti dello zodiaco.