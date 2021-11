In questo periodo, la classica e tradizionale torta di mele della nonna rappresenta il dolce per eccellenza. Un dessert dal sapore semplice, genuino, di stagione, che mette d’accordo un po’ tutta la famiglia, perché rinunciare sarebbe da matti. Anche il momento della preparazione è una vera magia, ingredienti semplici e comuni per realizzare una piccola opera d’arte.

Adatta alle nostre dolci colazioni, alle merende, ma anche per accontentare piccole voglie golose. Insomma, è praticamente impossibile rinunciare a realizzarla almeno una volta in autunno. Molte volte siamo scoraggiati, perché nonostante sia una torta non troppo complessa, spesso non viene buona e morbida come vorremmo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

A volte risulta dura, altre gommosa, troppo compatta, poco saporita, gli imprevisti e i punti interrogativi potrebbero indurci a non farla, ma acquistarla. In realtà, esistono 3 semplici ingredienti e 1 segreto per rendere la torta di mele soffice e profumata come in pasticceria.

In questo modo non sarà un incubo pensare di metterla in tavola, ma potremo farlo a testa alta, sicuramente ci chiederanno il bis.

3 semplici ingredienti e 1 segreto per rendere la torta di mele soffice e profumata come in pasticceria

Un piccolo trucchetto per ottenere un risultato da podio, senza rischiare varie ricette e proporzioni, è usare la ricotta al posto del burro. Una piccola variazione che, però, assicurerà una torta sofficissima, che in bocca risulterà leggera.

Possiamo scegliere quella di mucca o di pecora ma è fondamentale che non sia fredda, quindi teniamola fuori dal frigo, prima di inserirla nell’impasto e non aggiungiamo la parte grassa. Ricordare la quantità è semplice, perché è la stessa che utilizzeremo per la farina 00.

Il secondo ingrediente jolly per avere una torta golosa e morbida per giorni sostituisce il latte ed è la panna liquida. In questo caso, per 200 gr di farina usiamo 250 gr di panna, da aggiungere all’impasto e da montare insieme agli altri elementi.

Per chi non vuole rinunciare alla linea, la versione light prevede l’uso dello yogurt bianco, senza aggiungere il latte. Inseriamo nell’impasto la stessa quantità che utilizzeremo per la farina.

Il passaggio necessario

Molti non sanno che per ottenere una torta di mele dall’odore inebriante e umida all’interno è macerare le mele prima. Scegliamo una tipologia di mele più farinose e adatte per questo tipo di ricetta (renette o golden), sbucciamole, tagliamole a fette o a cubetti.

Mettiamole in un piatto con zucchero di canna e succo di limone e lasciamole macerare per almeno 15 minuti, poi potremo aggiungerle all’impasto. Controlliamo che quest’ultimo abbia una consistenza cremosa e densa.

Quando inforneremo, occhio a non aprire il forno, manteniamo la pazienza fino a che non vedremo la torta prendere un colore d’orato.