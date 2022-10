Mentre la moda prepara il campo alla prossima estate presentando le nuove collezioni ci si prepara all’inverno. La stagione autunnale è ormai arrivata ed è tempo di dedicarsi al cambio armadio e, soprattutto, scarpiera. Via a sandali, espadrillas e friulane che ci hanno accompagnato durante l’estate e bentornati a stivali, sneakers e anfibi. Sono tante le scarpe da indossare in questo periodo, magari anche abbinate ad un trench. Oltre agli stivali con altezza al ginocchio e agli immancabili anfibi, però, si assisterà al ritorno di un grande classico. I biker boots, infatti, stanno per fare il loro ritorno dopo essere rimasti lontani dalla ribalta per una decina di anni. Lo stile riprende quello degli stivali da motociclista e saranno perfetti su qualsiasi outfit, specialmente se indossati con qualche accortezza.

Ecco gli stivali più amati dell’inverno per essere sempre comode e alla moda

Come nella maggior parte dei casi, non esiste un solo modello di biker boots. Se ne potranno trovare più aggressivi con borchie e fibbie, alti o alla caviglia e di diversi colori. Saranno ideali indossati in decine di modi diversi. Il look più classico è quello che li vede protagonisti insieme ad un paio di jeans, una felpa e un chiodo in pelle. Semplice ma d’effetto, specialmente se si sapranno valutare con attenzione le proporzioni. Per evitare uno stacco eccessivo tra gamba e calzatura si potrebbe optare per jeans e stivale nero. In questo modo la gamba apparirà anche più lunga e snella.

Ma gli skinny jeans non sono gli unici perfetti per questa tipologia di scarpa, ottimi anche con quelli a zampa d’elefante, i mom o boyfriend jeans e i flare. Un modo alternativo di indossarli sarà con le gonne e i vestiti lunghi per un effetto country chic che non passerà inosservato. Ancora, si potranno provare con vestiti corti indossati con un paio di collant neri. Come gli anfibi, si adattano davvero bene a qualsiasi outfit tranne, forse, a quelli più eleganti o per le cerimonie. Per quanto riguarda la borsa, ottimo ricreare un contrasto tra un biker aggressivo e una borsa, magari a tracolla, di colori che spaziano dal rosa all’arancione. Quindi, ecco gli stivali più amati dell’inverno perfetti a qualsiasi età per essere sempre alla moda.

Cosa comprare

Trovare questo tipo di stivali nei negozi non sarà affatto difficile. Anzi, sarà possibile sceglierli di diversi colori e tipologie. Da quelli con borchie a quelli più “puliti” non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Tra i biker boots si possono segnalare quelli proposti da Zara in pelle marrone e borchie a 279 euro. Su Zalando, poi, se ne potranno trovare della Replay con altezza alla caviglia a circa 190 euro. Ancora, Felmini li propone a circa 120 euro mentre Jimmy Choo in nero a 795 euro.

