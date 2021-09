Gli stivali sono un vero e proprio must have e sono da sempre riproposti per la stagione autunno inverno. Infatti, anche per il periodo autunnale appena iniziato le proposte nel campo degli stivali sono molto ampie.

Si tratta di una delle calzature più versatili in assoluto, perfette per rendere elegante qualsiasi look senza troppa fatica. Ottimi per essere utilizzati con un paio di jeans, con una gonna al polpaccio o con un vestito.

Tuttavia, il problema più grande che alcune tra le donne che amano gli stivali devono affrontare è legato alla dimensione del gambale.

Infatti, alcune volte queste calzature si trasformano in un vero e proprio incubo per coloro che hanno polpacci larghi.

A prescindere dalla tipologia dello stivale, con o senza cerniera, spesso il gambale risulta eccessivamente stretto.

Ecco 4 trucchi utili per scegliere stivali comodi e perfetti per chi ha polpacci grossi

Spesso, riuscire ad acquistare nei negozi stivali dal gambale largo e comodo può risultare un’impresa quasi impossibile.

Tuttavia basterà cercare con attenzione perché esistono alcune soluzioni interessanti per le donne dai polpacci importanti.

Si consiglia di acquistare in negozi fisici per poter provare lo stivale ed evitare di acquistare qualcosa che, a lungo andare, risulterà scomodo.

Ma ecco alcuni consigli da seguire per riuscire a comprare lo stivale perfetto.

Materiale

Innanzitutto bisognerà scegliere stivali in pelle sia per la durata sia perché si tratta di un materiale che tenderà a cedere.

Chi preferisce stare ancora più comodo potrà optare per stivali in pelle con inserto elasticizzato.

Al contrario meglio evitare gli stivali in tessuto o quelli molto rigidi che non si smolleranno mai.

Poi, meglio evitare gli stivali con la cerniera laterale dalla caviglia a metà polpaccio. Una sorta di specchietto per le allodole al momento che, nella maggior parte dei casi, la cerniera non sarà sufficiente per un polpaccio grande.

Misure del polpaccio

Prima di procedere all’acquisto sarà importante misurare utilizzando un metro da sarta la circonferenza del polpaccio. Questo per farsi un’idea della tipologia di stivale da acquistare.

Quando si acquista online, tuttavia, bisognerà tenere conto del fatto che solitamente le misure del gambale vengono prese sul numero 38 o 39. Al variare del numero la circonferenza aumenterà o diminuirà proporzionalmente.

Altezza

Ecco, infine, tra i 4 trucchi utili per scegliere stivali comodi e perfetti per chi ha polpacci grossi che troviamo l’altezza.

Per quanto riguarda l’altezza del gambale sarà ottimo scegliere uno stivale leggermente sotto al ginocchio. Anche gli stivali molto alti potranno stare bene su un polpaccio grande e la gamba verrà messa in risalto.

Meglio evitare gli stivali con gambale largo che si ferma a metà polpaccio. Il rischio è quello di tagliare e accorciare otticamente la gamba.

Lo stivale, poi, potrà avere un tacco basso, medio o alto preferibilmente largo.