Forse non tutti sono pronti al grande ritorno di questo capo, ma sembra che sia ormai innegabile. Un capo che ha veramente disegnato i corpi femminili degli anni 2000. In quegli anni c’erano i pantaloni a vita bassa, i crop top che scoprivano la pancia, il logo delle mutande ben in vista e poi direttamente dalla moda anni 2000 torna questo morbido capo che ha veramente spopolato. In particolare, una personalità dello spettacolo ha amato questo indumento e in realtà ancora lo indossa. Stiamo parlando di Paris Hilton, pronipote ereditiera di Conrad Hilton fondatore della catena di alberghi Hilton.

Dagli anni passati, alla fine, torna sempre un po’ tutto. Il nuovo direttore creativo della maison interpreta a suo modo quelli che sono i modelli d’archivio del brand per poi lanciare la sua visione di moda. Basta pensare a Gucci con Tom Ford, esplosione di sensualità, e a Gucci oggi con Alessandro Michele, un mix tra anni 70 e sportwear. Due brand esteticamente diversi, ma sempre di Gucci parliamo. Ovviamente possiamo escludere brand come Giorgio Armani o Versace, in quanto aziende dove chi disegna le collezioni è ancora parte della famiglia fondatrice. Ad ogni modo, dagli anni 2000 arriva un capo abbastanza impegnativo da indossare.

Sulle passerelle infatti abbiamo intravisto un capo caro agli anni 2000. Stiamo parlando del cardigan con il collo in pelliccia. Ad esempio Blumarine ha inserito questo capo in collezione, sia per la fall winter 2021 sia per la resort 2022. E se ovviamente un capo del genere è presente sulle passerelle milanesi, il mondo del fast fashion non poteva che adattarsi. Infatti il cardigan con il collo in pelliccia è arrivato poi nelle collezioni di Zara, Stradivarius, Mango e Bershka.

Fortunatamente possiamo scegliere anche l’opzione senza pelliccia, forse più adatta ad uno stile contemporaneo. E quindi possiamo optare per un caldissimo cardigan. Inoltre, essendo periodo di saldi, è possibile trovare il nostro maglione o cardigan preferito scontato.

Senza dimenticare che in saldo ci sono anche le borse, e allora ecco le borse da donna di marca sotto i 300 euro. Se invece preferiamo tenere il collo al caldo, ecco 5 sciarpe donna morbide e alla moda da comprare durante questi saldi invernali. Non resta allora che scegliere il cardigan che vogliamo indossare, se vogliamo quello con la pelliccia oppure quello senza.

