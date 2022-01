Specialmente nelle stanze di piccole dimensioni o in quelle poco areate il fenomeno della muffa, specie d’inverno, non tarda ad arrivare. Questa tuttavia non si manifesta a causa di scarsa igiene ma, piuttosto, per colpa di determinati fattori. Le cause legate alla formazione di muffa dipendono principalmente dagli accumuli di umidità che permettono alle muffe di proliferare.

Per questa ragione una delle zone della casa ad essere maggiormente colpite dalla comparsa di muffa è il bagno. A tal proposito avevamo suggerito una meravigliosa pianta perfetta per bagno e camera perché aiuterebbe a purificare l’aria e assorbire l’umidità.

Tuttavia quando la muffa si presenta in modo massiccio sarà necessario intervenire manualmente per eliminarla. Questo è possibile anche attraverso soluzioni naturali che non necessariamente prevedano prodotti tossici e aggressivi come la candeggina.

Fughe del pavimento

Tra le zone più difficili da pulire dagli attacchi continui della muffa ci sono certamente le fughe delle piastrelle. Che siano quelle della cucina o quelle del bagno, di fronte agli eccessi di umidità, orribili strisce nere di muffa cominceranno ad aggirarsi attorno alle piastrelle.

Per eliminare con successo questo antiestetico disagio dovremo ricorrere ad un composto capace di disinfettare e sciogliere gli accumuli di muffa e sporco. Serviranno 100 ml di alcol alimentare e 20 gocce di olio alla lavanda. Questo ci aiuterà non solo a rimuovere la muffa ma anche a prevenirne la formazione. Verseremo il composto direttamente tra le fughe delle piastrelle e lasceremo agire. Trascorsi 20 minuti passeremo tra piastrelle con uno straccio o uno spazzolone per rimuovere efficacemente muffa e sporco.

Ecco come eliminare efficacemente la muffa dai muri e dalle fughe del pavimento senza candeggina

Se invece sono i nostri muri a presentare macchie di muffa negli angoli, anche in questo caso non è necessario ricorrere alla candeggina.

Piuttosto possiamo utilizzare un preparato domestico e naturale a base di 500 ml d’acqua, 20 ml di acqua ossigenata, sale e bicarbonato. Dopo aver fatto sciogliere tutti gli ingredienti metteremo il composto dentro uno spruzzino per poi nebulizzarlo sulle macchie.

Rimuoveremo poi le macchie di muffa con l’aiuto di una spugnetta o, se la muffa è particolarmente resistente, possiamo ricorrere ad uno spazzolino.

Infine, per prevenire la formazione di muffa sul muro, possiamo passare una volta ogni 3 mesi sulle zone a rischio con acqua e aceto, noto disinfettante naturale.

