È davvero uno degli accessori più eleganti che un uomo possa indossare e almeno una volta nella vita ognuno ha indossato. Chi solo per una cerimonia e chi per motivi professionali la cravatta è presente nell’armadio di tutti e, anche se passano gli anni, lei non passa mai di moda. Anche se con gli anni le forme, le fantasie e le colorazioni hanno subito inevitabilmente delle rivoluzioni. Ecco per cui molti uomini, per rimanere al passo con i tempi e le tendenze, hanno lasciato in un angolo remoto dell’armadio le cravatte non più in voga.

Stessa cosa può accadere a chi, a causa del proprio lavoro, deve cambiare questo accessorio quotidianamente e, per questo, comprarne in quantità industriali. Siamo pronti a scommettere che medici, avvocati, funzionari di banca avranno montagne di cravatte ammucchiate che non mettono da anni. Chi butta le vecchie cravatte passate di moda commette un grosso errore perché possono essere riciclate per queste idee svuota armadio.

Quelle che proporremo tra poco sono soluzioni che si allontanano totalmente dal loro consono utilizzo. Le trasformeremo in complementi di arredo per casa o addirittura in un portacellulare per la borsetta.

Tutto quello che ci occorre, oltre alle cravatte inutilizzate, sono forbici, colla, ago e filo. Insomma, quello che è alla base del fai da te quando ci sono di mezzo le stoffe. Come anticipato, trasformeremo questo accessorio, per lo più maschile, adatto anche ad un pubblico femminile, rivoluzionando il suo uso.

È il caso delle cravatte inutilizzate che diventano una borsetta. Se abbiamo in casa una vecchia borsa che non sappiamo più abbinare o ci ha annoiato possiamo rinnovarla rivestendola con tante colorate cravatte. Così facendo daremo vita non solo ad uno ma a ben due accessori dimenticati nel guardaroba.

Ancora idee creative

Un altro modo creativo di riutilizzo è creare un portacellulare per evitare che lo smartphone si rovini in borsa. Tagliando la cravatta a circa 20 cm dalla punta più larga procederemo a scucire la parte interna. Ora prendiamo, con in nostro telefonino, le misure precise per farlo stare all’interno e ricuciamo di nuovo la cravatta così da creare una specie di tasca. Un’idea davvero semplice e funzionale e può essere cambiato a seconda della stagione o al colore della borsa.

Ultimo suggerimento riguarda la nostra casa, in particolar modo il nostro tavolo della cucina. Priviamo le cravatte della punta e teniamo solo la parte più larga, che andremo a cucire dal lato lungo alle altre. Con la giusta fantasia potremmo realizzare centinaia di tovaglie, tovagliette da colazione o centrotavola. Come ogni volta che si parla di fai da te è bene partire dalle idee proposte per poi trovarne altre sempre più creative e utili.