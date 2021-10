L’autunno è la stagione del primo freddo, in cui cominciamo a tirare fuori dagli armadi piumoni e giacche pesanti e a preparare cibi caldi. Ma è anche la stagione dei colori e dei panorami variopinti da ammirare e magari immortalare col nostro smartphone.

È questo il momento per le gite fuori porta nei parchi, nei boschi o in luoghi naturali lontani dal caos della città. Spesso però non riusciamo a decidere dove andare, perché le alternative sono tante e non sappiamo davvero cosa scegliere.

Ma esistono dei viaggi brevi e già organizzati tra i meravigliosi paesaggi autunnali d’Italia che scopriremo in questo articolo. In più, ecco qual è il mezzo romantico per eccellenza che grazie a questi viaggi ci porta indietro nel tempo.

Per un viaggio romantico tra i paesaggi autunnali basta prendere questo mezzo comodissimo che pochi conoscono

Se vogliamo sfruttare le belle giornate autunnali, possiamo ammirare i paesaggi italiani da un semplice finestrino. Esiste infatti un romantico mezzo d’epoca che ci fa esplorare le regioni d’Italia stando comodamente seduti. Viaggiando su questo convoglio storico attraverseremo le bellezze d’autunno immersi in un’atmosfera del passato.

Stiamo parlando degli affascinanti treni storici che attraversano i paesi e i piccoli borghi d’Italia.

Viaggiare nel tempo attraverso l’Italia

Nonostante i primi freddi, a ottobre non rinunciamo di certo a viaggiare. Perché non scegliere allora comodità, bellezza e romanticismo? In questo caso i treni storici della Fondazione FS fanno per noi.

Su carrozze in legno, locomotive a vapore, diesel o elettriche ci sembrerà di tornare indietro nel tempo.

Stando seduti su queste vetture ferroviarie d’epoca potremo ammirare paesaggi variegati semplicemente guardando fuori dal finestrino. Inoltre, se vogliamo, tra una fermata e l’altra possiamo scendere per esplorare i paesini e piccoli borghi o assaporare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

I treni storici sono attivi in molte regioni italiane e sono previste delle partenze in giorni specifici per ogni tratta. Scopriamo insieme il calendario completo con tutte le prossime partenze.

Ecco i percorsi dei treni storici a ottobre

Ecco, quindi, tutti i percorsi dei treni storici nei prossimi giorni di ottobre:

a) Abruzzo, Ferrovia dei Parchi: l’alto Sangro, 23, 24, 30 e 31 ottobre;

b) Campania, Pietrarsa Express, 24 ottobre;

c) Campania, Archeotreno Campania, 31 ottobre;

d) Lombardia, 1911 – 2021 da 110 anni il Besanino attraversa la Brianza, 24 ottobre;

e) Marche, La Ferrovia Subappennina Italica, 24 ottobre;

f) Sicilia, Treno storico da Palermo per Montelusa e Vigata, 31 ottobre

g) Toscana, Treno della Sagra delle castagne di Marradi, 24 ottobre;

h) Toscana, Treno Natura: festa dell’olio Novo, 24 ottobre;

i) Toscana, Porrettana Express, 31 ottobre;

l) Toscana, Treno Natura: nella terra del Brunello, 31 ottobre.

Come abbiamo visto, per un viaggio romantico tra i paesaggi autunnali basta prendere questo mezzo comodissimo che pochi conoscono. Abbiamo esplorato tutti i prossimi percorsi dei suggestivi treni storici, ora dobbiamo solo salirci, sederci comodi e ammirare il paesaggio. Tutte le altre informazioni utili si trovano alla pagina dedicata sul sito della Fondazione FS.

Se invece stiamo già pensando a novembre, ecco alcune idee fuori dal comune per un ponte dei morti economico e indimenticabile.