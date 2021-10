Tenere la casa in ordine non è semplice e anche se ci impegniamo non sempre otteniamo il risultato sperato. La cucina con le stoviglie fuori posto, gli armadi stracolmi, i vestiti sparsi per la casa, il balcone pieno di oggetti da portare in cantina.

Ecco, questi sono solo alcuni esempi del disordine che dobbiamo affrontare ogni giorno. Ma una soluzione potrebbe già esistere.

È questa la persona che potrebbe aiutarci ad avere una casa veramente ordinata

A volte il problema è l’organizzazione. Organizzarsi, da soli o insieme con la famiglia, per mantenere la casa in ordine è fondamentale. Però non sempre si riesce a collaborare per evitare il caos e i troppi impegni extra ci impediscono di essere costanti.

Ecco, forse è arrivato il momento di affidarsi a questa figura esperta che potrebbe aiutarci veramente nell’organizzare al meglio la nostra casa.

Si tratta di una nuova professione che potrebbe davvero svoltare la nostra gestione degli spazi e del tempo. Con un supporto iniziale, potremmo avere una casa accogliente per noi e per i nostri ospiti senza troppa fatica.

Questa nuova figura lavorativa si chiama Professional Organizer ed è proprio la persona di cui avevamo bisogno.

Cosa fa il Professional Organizer

Il Professional Organizer è un professionista che si occupa di organizzazione degli spazi e gestione del tempo. Aiuta anche a trovare e mettere in pratica le strategie e i metodi di organizzazione migliori per ciascuno.

L’organizzazione non riguarda solo la casa, ma anche la vita. Abitare in un ambiente armonico, ordinato e che ci fa stare bene ci aiuta anche a vivere con più serenità. Mettere ordine fuori, negli ambienti che viviamo, vuol dire mettere ordine anche dentro di noi.

In più, il Professional Organizer accompagna i propri clienti nella ricerca dell’equilibrio personale e con l’ambiente che li circonda.

Come abbiamo detto, questo esperto ci potrebbe aiutare nella gestione degli spazi, dei tempi e dei nostri equilibri. Per questo motivo il suo intervento è utile non solo per rendere la nostra casa più accogliente, ma per lavorare anche su altri ambiti:

la famiglia, per organizzarsi tutti insieme in modo coordinato e collaborativo;

il tempo, per imparare a gestire e dare le giuste priorità a ciò che per noi è importante;

il lavoro, in modo da aumentare la nostra produttività;

i cambiamenti della vita, per riuscire ad affrontarli con organizzazione e serenità.

Alcune curiosità sul potere dell’organizzazione

Nella serie Netflix “Facciamo ordine con Marie Kondo”, la famosa Professional Organizer aiuta i suoi clienti a sistemare le proprie case e ad essere felici. Prima di decidere se affidarci a questo nuovo professionista, possiamo capire se fa per noi vedendo all’opera Marie Kondo.

Marie Kondo è anche autrice del libro “Il magico potere del riordino” e fondatrice del metodo giapponese KonMari.

È questa la persona che potrebbe aiutarci ad avere una casa veramente ordinata. Ma se non ce la sentiamo di affidarci subito a un esperto, possiamo iniziare da questi consigli per un armadio in ordine e organizzato.