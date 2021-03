Ecco gli irrinunciabili gioielli che indosseremo questa estate

I gioielli dell’estate 2021 sono ad alto impatto visivo e non necessariamente tutti preziosi. Si va dai pezzi minimal alle gioie vintage, dai simboli religiosi alle pietre false. Argento, oro, ottone e plastica saranno mescolabili in tutta tranquillità.

Ecco quali sono gli irrinunciabili gioielli che indosseremo questa estate, una guida a cura della Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

I pezzi minimal e i classici

La discrezione non tramonta mai. Basta guardare la campagna pubblicitaria di Chiara Ferragni per il lancio della sua nuova collezione di occhiali, per rendersene conto. Agli onnipresenti e piccolissimi orecchini, si affiancano le collanine in oro a maglia finissima, con o senza ciondoli.

Catenine al top anche al maschile. E più di una è meglio: parola di Harry Styles che esce tranquillamente in canottiera scollata con medagliette d’oro a vista.

Anche un altro cantante pop, Bruno Mars, si fa sorprendere con la catenina della comunione in oro con medaglia abbinata a quella della Cresima, con il ciondolo a croce. E ci aggiunge anche un girocollo di lunghezza media, a maglia media. Per non farci mancare niente, l’orologio da uomo si torna a portare col bracciale.

Era un pezzo che non vedevamo in giro i lucchetti al collo, mentre i braccialettini tennis, in fondo, non se ne sono mai andati.

I lucchetti, icona dei gioielli di Hermès, tornano alla grande con le collane Louis Vuitton. Anche gli anelli, infilati in tutte le dita tranne il pollice, ci mancavano: Dua Lipa li ha riproposti all’ultima edizione dei Grammy e sono già copiatissimi. Tornano anche gli orecchini oversize (facili da trovare in pura plastica) riproposti da Beyoncé sempre ai Grammy, fasciata da un abito di Schiaparelli Couture.

Il collier a coda di serpente

Le ultime sfilate, ma anche la star Lizzo, hanno rilanciato un collier che fece furore su Sandra Bullock all’esordio del Millennio: quello di diamanti a forma di serpente che si morde la coda, con o senza ciondolo importante a sottolineare il decolleté. A inventarlo fu la maison Bulgari nel 1940 e da allora è stato ripreso da innumerevoli gioiellieri.

Il must sono gli orecchini lunghi

Il must di stagione, ad ogni modo, sono gli orecchini lunghi. Li abbiamo visti a Sanremo sulla cantante dei Coma Cose e addosso a molte altre star, preziosi e luccicanti: di Cartier su Arisa, di Pasquale Bruni su Tecla, di Chopard su Federica Pellegrini. Procuriamoceli in qualsiasi materiale, dal metallo argentato al platino, dosiamoli con un solo altro gioiello (un anello) e saremo sempre eleganti.