Prendere un gatto in casa è sicuramente un impegno non indifferente. Dobbiamo dare attenzioni al nostro micio, prenderci cura di lui ma, soprattutto, giocarci insieme. Trascorrere con il nostro amico peloso del tempo, facendolo divertire, è fondamentale. Ma a volte ci sono alcuni giochi che potrebbero mettere a rischio la salute del micio. Uno di questi è sicuramente il puntatore laser, che tantissimi di noi utilizzano in casa con il proprio animale. Ma questo oggetto che usiamo spesso con il nostro gatto può rivelarsi pericolosissimo per la sua salute.

Il puntatore laser può diventare un pericolo per la vista del nostro gatto

In tantissimi giocano con il proprio gatto utilizzando la luce rossa del puntatore laser. Guardare il nostro micio inseguire quel puntino rosso è sicuramente divertente. Ma dobbiamo davvero fare attenzione. Infatti, questo gioco potrebbe diventare rischioso per la vista del nostro amico peloso. I gatti, infatti, tendono a inseguire la luce molto velocemente. E, in pochi secondi, raggiungono il pallino rosso che noi stiamo muovendo. Ma se, inavvertitamente, quella luce dovesse finire nei suoi occhi, le conseguenze potrebbero essere davvero spiacevoli.

Quali sono i pericoli?

La luce del puntatore laser potrebbe facilmente danneggiare la retina del nostro gatto se dovesse finire direttamente nei suoi occhi. Ma anche il riflesso della stessa luce potrebbe diventare un pericolo. Se dovessimo puntare il laser su uno specchio o su un pavimento riflettente, per esempio, la vista del nostro micio potrebbe comunque subire delle conseguenze. Inoltre, il gatto non si lamenterà del dolore agli occhi e quindi potremmo non accorgerci immediatamente del problema che gli stiamo creando. Perciò, ora sappiamo che questo oggetto che usiamo spesso con il nostro gatto può rivelarsi pericolosissimo per la sua salute. D’altra parte, il gatto si diverte molto con questo tipo di gioco. Si tratta, infatti, di uno dei pochi momenti di caccia che vive nella sua quotidianità. E inoltre il puntatore laser mantiene il nostro micio attivo. Perciò, per giocare con lui in sicurezza, possiamo comprarne uno con potenza inferiore a 5 milliwatt. E, inoltre, dovremo stare attenti a non puntarlo nei suoi occhi!

