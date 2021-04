Preparare il sandwich perfetto è considerato, per un inglese, una vera abilità, una lifeskill. Ricetta probabilmente assente nei libri di cucina italiana è sicuramente presente già in terza o quarta pagina nei ricettari inglesi. Come preparare, quindi, il miglior sandwich sulla Terra a prova di British?

Un po’ di storia

Si racconta che il sandwich sia stato inventato nel lontano 1764 da un certo John Montague, quarto conte di Sandwich. Durante una delle tante interminabili partite al tavolo da gioco, John Montague chiese al suo servitore di portargli due fette di pane con della carne all’interno. Questo gli avrebbe evitato di allontanarsi per mangiare. Il sandwich divenne così un pasto abituale per John Montague, tanto da diventare conosciuto nel resto dell’Inghilterra col suo stesso nome.

Come preparare il miglior sandwich sulla Terra a prova di British

Ecco i passaggi da seguire per preparare il sandwich perfetto secondo la tradizione inglese:

a) utilizzare pane fresco di giornata e tagliarlo a fette;

b) prendere del burro a temperatura ambiente e spalmarlo dall’alto verso i bordi;

c) farcire il sandwich a piacimento e in abbondanza, aggiungendo pepe e sale per insaporire;

d) chiudere con la seconda fetta di pane e schiacciare il sandwich con le mani;

e) prendere un coltello e tagliare nella forma desiderata;

f) servire e mangiare subito.

Fare un panino davvero buono dipende tanto dagli ingredienti utilizzati quanto dal modo in cui si affetta il pane, si impilano gli ingredienti e si spalmano le salse.

Come preparare il miglior sandwich sulla Terra a prova di British, per quanto possa sembrare semplice, è una vera e propria arte.

Perché è considerato una grande invenzione

Il sandwich è considerato una delle più grandi invenzioni dell’età moderna. Le ragioni di un tale successo che portano a sceglierlo su qualche altro tipo di pasto, sono diverse. Puoi mangiare il sandwich con una mano e non hai bisogno di posate o piatti. Utilizzando un tovagliolo, per esempio, si evita di toccare il cibo direttamente con le mani. Infine si possono combinare a piacimento mille ingredienti.

