Nell’ultimo anno, molti di noi sono stati costretti a lavorare in smartworking per via della pandemia di Covid 19. Come spieghiamo in questo articolo, portare le scarpe in casa fa male alla salute del piede.

Questa situazione ci ha permesso di trascorrere molto più tempo in casa: pertanto, abbiamo la possibilità di passare gran parte della giornata portando i calzini. Usandoli però per camminare in casa diventeranno molto sporchi e neri. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare tre semplici ed efficaci trucchi per far tornare bianchi e splendenti i nostri calzini.

Usare il sale grosso

Per sbiancare i calzini utilizzando il sale, dobbiamo metterli in una bacinella insieme a dell’acqua tiepida e ad un cucchiaio di sale grosso. Per regalare loro un po’ di profumo, aggiungiamo anche una goccia di detersivo liquido. Dopo averlo lasciato agire per circa un quarto d’ora, possiamo sciacquare i nostri calzini con abbondante acqua fredda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Usare il limone

Un altro modo efficace per sbiancare i nostri calzini è utilizzare il succo di limone. Per farlo, prendiamo qualche limone e spremiamone il suo succo fino ad ottenerne un bicchiere. Mettiamolo in una bacinella insieme ad un litro di acqua tiepida e lasciamo le calze in ammollo per circa un’ora. L’acido citrico contenuto nei limoni farà sbiancare il nostro bucato.

Usare bicarbonato e limone

Per questo metodo, invece, utilizziamo l’azione combinata del bicarbonato e del limone. Consigliamo questo trucchetto per i calzini più difficili da lavare. Per sbiancare i calzini in questo modo, dobbiamo bagnarli con dell’acqua ed applicare il succo di limone e il bicarbonato direttamente sul tessuto. Dopo averli strofinati per bene, lasciamo agire per circa 20 minuti. Dopodiché possiamo risciacquarli con acqua fredda e saranno tornati come nuovi.

Questi sono tre semplici ed efficaci trucchi per far tornare bianchi e splendenti i nostri calzini. Con un budget molto basso possiamo ridare nuova vita ai nostri calzini anneriti.