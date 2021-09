Quando ci invitano a un evento di spicco come un matrimonio, vestirsi adeguatamente è importantissimo. La scelta dell’abito per un invitato non sarà rilevante come per la sposa, ma è un fattore da non trascurare.

Un buon trucco con il colore che spopolerà quest’autunno è primario per apparire sempre belle. Non di meno, l’abito è il complemento perfetto per un figurone assicurato. Nei negozi e sui siti di shopping si trovano una marea di modelli e scegliere può risultare complesso.

Ma la soluzione esiste per tutte, anche per risaltare chi tra noi ha qualche chiletto di troppo. Per questo, abbiamo deciso di dare una mano ai fisici cosiddetti “curvy”, fornendo interessanti spunti sul vestito da indossare. Vediamo i modelli che ci attireranno e dei quali non potremo fare a meno per l’occasione.

Ecco gli abiti da cerimonia 2021 comodi ed eleganti che spopolano tra le taglie forti

Per risultare sempre alla moda e ricevere applausi, non possiamo rinunciare a un’elegantissima jumpsuit. Ci riferiamo a quelle tutte che sembrano dei veri e propri abiti.

Non temiamo, perché non assomigliano per nulla ai vestiti che utilizzeremmo per andare a correre. Al contrario, ci doneranno un aspetto davvero aggraziato. Consigliamo, in particolare, le versioni dai toni sfumati o con motivi floreali, da abbinare a un paio di pantaloni rigorosamente neri.

Il tailleur fa sempre la sua bella figura

È l’abito che da soddisfazioni alle donne di ogni taglia, perché ne esistono davvero tanti modelli. È il tailleur, perfetto per risaltare il nostro aspetto senza accentuare le forme. Da provare abbinato alla giacca e a un paio di pantaloni lunghi che si allargano alle gambe. Bellissimi sia in tinta unita bianca che con elementi floreali.

L’abito lungo non lascia indifferenti

Se vogliamo dare un tocco di classe al nostro aspetto, l’abito lungo che copre i piedi è il modello al quale puntare. È ideale per avere la certezza di non sfigurare alle cerimonie di lusso, come i matrimoni in luoghi da sogno.

Da invidia quelli in tulle con ricami argentati che terminano con un bellissimo strascico. Ecco gli abiti da cerimonia 2021 comodi ed eleganti che spopolano tra le taglie forti.

I consigli per un invitato che si rispetti

Per aver la sicurezza di non fare brutta figura al matrimonio della nostra migliore amica, dovremmo sapere che vi sono delle regolette da rispettare. Innanzitutto, informiamoci bene circa i suoi gusti e quelli del futuro marito, per fargli il regalo che meritano.

Evitiamo poi di sminuire la sposa, emergendo eccessivamente col nostro carattere. Questo vale soprattutto per i tipetti arzilli e dal temperamento impetuoso. Lasciamo i propri spazi alla coppia e partecipiamo a brindisi e balli in modo discreto.

A meno che non abbiamo necessità impellenti, cerchiamo di resistere almeno fino al taglio della torta. È decisamente scortese andarsene prima di questo momento. Per ultimo, ma non meno importante, arriviamo un po’ prima all’evento. Vietato farsi anticipare dalla sposa!