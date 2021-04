Tantissime donne sognano di avere gambe lunghissime. Purtroppo, non sempre la natura ci ha dotate di un’altezza invidiabile. Per questo motivo è importante imparare a valorizzarsi al meglio, magari utilizzando dei trucchetti per far apparire visivamente le gambe più lunghe.

Infatti, senza particolari sforzi, è possibile allungare otticamente anche le gambe più corte. Si tratta di trucchi che possono servire anche alle ragazze che apparentemente sono alte.

Infatti, non è raro avere una conformazione fisica che vede un busto molto lungo e, al contrario, gambe otticamente più corte.

Ma ecco finalmente svelati i trucchi a costo zero per avere gambe più lunghe senza sforzo.

Punto vita

Innanzitutto, sarà importantissimo scegliere il giusto outfit. Pantaloni, jeans e gonne a vita alta saranno capi d’abbigliamento perfetti per tutte quelle donne che vogliono far sembrare le gambe più lunghe. La maglia o la maglietta in cotone dovrà essere infilata nei pantaloni o nella gonna. Mettere in risalto la parte frontale del punto vita sarà indispensabile per rendere ancora più slanciate le gambe.

Un altro trucco per slanciare le gambe ed enfatizzare il punto vita è utilizzare delle cinture a vita alta. Le cinture per slanciare dovranno essere dello stesso colore dei pantaloni o della gonna. Recuperando centimetri sul punto vita le gambe appariranno subito più lunghe.

Jeans e pantaloni molto lunghi

Per allungare, si consiglia di evitare i jeans skinny e di preferire i pantaloni a palazzo o i wide leg.

Infatti, i pantaloni caratterizzati da lunghezze che sfiorano il terreno saranno perfetti per allungare otticamente le gambe. Perfetti se scelti a vita alta e abbinati a una scarpa alta o bassa.

Si potrà optare per un abbinamento con delle sneakers o con una scarpa alta a seconda del bisogno di slanciare.

Da evitare i pantaloni o le calze lucide, meglio preferire materiali opachi.

Scarpe

Per quanto riguarda le scarpe sarebbe preferibile scegliere quelle a punta invece di quelle tonde. Infatti, la punta delle calzature renderà visivamente più lunghe le gambe.

Al contrario, le scarpe dalla punta tonda tenderanno ad accorciare. Inoltre, sarebbe meglio evitare scarpe e sandali con cinturini alla caviglia o fili, si otterrebbe solamente l’effetto di tagliare la gamba.

Meglio abbinare le scarpe al colore delle calze o dei pantaloni (ad esempio, jeans nero/scarpa nera).

E per capire come sembrare più alte si consiglia questa lettura.