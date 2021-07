ProiezionidiBorsa suggerisce alcune delle mete più belle della nostra Italia per tutti coloro che ancora non hanno deciso dove trascorrere le vacanze estive. Come ben sappiamo, il nostro Paese è uno dei più belli al Mondo e lo confermano i turisti provenienti da ogni parte del pianeta.

Oggi dedichiamo questo articolo a una regione italiana caratterizzata dalla solarità e dall’accoglienza: la Sicilia. Qui possiamo trovare buon cibo, allegria, storia, natura e mare favoloso. A tal proposito, per chi è alla ricerca del perfetto connubio tra natura e mare limpido e turchese, consigliamo la lettura di questo articolo.

Vediamo, allora, nel dettaglio quali tra le tante bellezze visitare durante il soggiorno in Sicilia.

Ecco due spiagge meravigliose poco conosciute con mare cristallino e ottimo pesce

Sono due le spiagge siciliane di cui tratteremo: una si trova sul versante ovest dell’isola e l’altra sul versante est. Prima di scoprire quali sono le spiagge in questione consigliamo, altresì, di visitare la Tonnara di Scopello e la Riserva dello Zingaro, due gioielli della provincia di Trapani. Se andiamo nel siracusano, consigliamo di visitare l’isola di Ortigia e la spiaggia di Fontane Bianche.

La spiaggia della Tonnarella a Mazara del Vallo

Mazara del Vallo è famosa per i suoi gamberi rossi, una specialità culinaria e tradizionale del nostro Paese. Ciò nonostante, in pochi conoscono la spiaggia della Tonnarella, caratterizzata da sabbia bianca e mare cristallino. Si trova sul Lungomare di Fata Morgana che dà le spalle al centro storico. Si alternano spiagge libere e lidi, nei quali sarà possibile mangiare e rinfrescarsi.

La spiaggia di San Lorenzo vicino Marzamemi

Marzamemi è il tipico borgo, prettamente marinaro, trasformato in un luogo turistico che accoglie ogni anno migliaia di turisti. Nei ristoranti della piazza sarà possibile gustare dell’ottimo pesce e nei locali e nei bar, la famosa granita siciliana. Vicino Marzamemi c’è la bellissima spiaggia di San Lorenzo, in cui la sabbia si alterna con gli scogli. Si trova tra la Tonnara di Marzamemi e la Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari. Inoltre, è anche vicina alla città di Noto.

