Ecco dove trovare case gratis fuori dall’Italia e venire anche pagati per farlo

Dopo il boom delle case ad 1 euro in Italia, questa opzione si è presa come esempio da altri Paesi del Mondo. L’idea di base è semplice. Per fare in modo di ripopolare zone attualmente quasi disabitate, le amministrazioni locali promuovono il ripopolamento attraverso una serie di benefici.

Questi benefici prevedono, ad esempio, la vendita di abitazioni ad 1 euro, o a qualsiasi altra cifra simbolica, agevolazioni fiscali, altri tipi di agevolazioni. Come ad esempio un bonus mensile fisso per i primi anni.

Negli ultimi 20-30 anni si è assistito ad una fuga dalle campagne e dalle zone rurali, per cercare di trovare lavoro e maggiore benessere nelle città. Così, quelle zone sono rimaste deserte, o quasi, con una bassissima o nulla crescita demografica.

Ecco quindi dove trovare case a gratis fuori dall’Italia e venire anche pagati per farlo.

La Grecia come paese da ripopolare

La popolazione della Grecia è poco più di 11 milioni, su una superficie di 132.000 km². Già da tempo spopolata, la Grecia ha attraversato per anni una grave crisi, ben più grave di quella che ha colpito l’Italia. E così in molte isole del Paese, e anche in qualche posto in terraferma, le amministrazioni locali cercano di favorire il ripopolamento.

Cosa offrono? L’isola di Antikytera, ad esempio, offre l’alloggio gratuito e un supplemento mensile di 500 euro per tre anni, e in più degli aiuti economici per il vitto. In sostanza, pensano a tutto loro, basta… fare figli.

Sì, perchè queste opzioni valgono solo per famiglie con figli, oppure famiglie che sono in procinto di averne. D’altronde lo scopo è ripopolare.

Però può essere l’opzione perfetta per chi ama la natura, il mare, la pace e tranquillità. Si tratta di isole, come Antikytera, che ospitano si e no un centinaio di persone. Pochissime famiglie e un territorio libero tutto a disposizione. Un paradiso.