Li temiamo tutti/e, appena li sentiamo prendiamo paura, il suono delle loro ali è un segnale d’allarme. Stiamo parlando dei calabroni, una varietà di vespa piuttosto feroce. Da sempre il calabrone è associato a pericolo, a qualcosa che se ti punge… sono dolori.

Ma è davvero pericolosa la puntura di calabrone? Cosa succede quando si viene punti da un calabrone e quali sono i rimedi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Vari tipi di calabroni

Il calabrone è un particolare tipo di vespa, detta vespa crabro, che è il più grosso vespide (specie di vespa) europeo. Ce ne sono di vari tipi, tendenzialmente il calabrone si riesce a riconoscere dalle comuni vespe, ben più piccole e sottili.

Ci sono poi altri tipi di calabroni, veramente spaventosi ed estremamente dannosi per l’ecosistema europeo. Stiamo parlando della “vespa velutina”, che viene dal Sud-Est asiatico, e del calabrone gigante asiatico, noto anche come “vespa mandarinia“.

Quest’ultima è un gigantesco calabrone che può arrivare fino a 5 cm di lunghezza, incredibilmente aggressivo verso le api. Per questo motivo, negli ultimi anni, gli apicoltori stanno cercando un metodo per arginare i massacri di api che queste vespe mettono in atto.

Ma cosa succede quando si viene punti da un calabrone e quali sono i rimedi?

Dipende dal tipo di calabrone. Tendenzialmente il calabrone non reca danni all’essere umano, perchè la quantità di veleno che inoculano con una puntura non è abbastanza elevata per causare danni. Tuttavia la puntura può essere dolorosa, e durare per qualche decina di minuti, creando un rigonfiamento arrossato nella zona interessata.

Si consiglia di far fuoriuscire il veleno, se ci si riesce, premendo sulla puntura, e spalmare della crema lenitiva.

Nessun pericolo, quindi, per chi non ha problemi allergici.

Differente è il caso per chi è allergico alle punture di vespa.

In questo caso si rischia uno shock anafilattico, potenzialmente fatale, e quindi è consigliato chiamare immediatamente l’ambulanza e farsi ricoverare d’urgenza. Le persone che sanno di essere allergiche di solito di portano con sè una dose di adrenalina.