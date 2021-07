Quando il clima si fa più caldo, gli orli dei vestiti si accorciano. Ma tutte noi abbiamo parti del corpo che amiamo mostrare e altre che preferiremmo non sfoggiare. Per esempio, in caso di polpacci larghi vorremmo in qualche modo nasconderli, pur privilegiando, data la stagione calda, un abbigliamento leggero. Trovare vestiti nei quali sentirsi comode e a proprio agio è sempre possibile e, conoscendo alcuni trucchetti, anche divertente e facile. Non è necessario avere forme e misure perfette per sentirsi disinvolte ed essere alla moda. Certamente aiuta avere indicazioni pratiche su come selezionare i capi di abbigliamento che ci aiutino a camuffare quelli che consideriamo i nostri piccoli difetti. Vediamo quindi 4 trucchi per scegliere come vestirsi facendo sembrare più snelli i polpacci larghi.

Concentrarsi sulla parte superiore del corpo

Se non vogliamo che le persone focalizzino la loro attenzione sulle gambe, attiriamo lo sguardo sulla parte superiore del corpo. Potremmo scegliere quindi una gonna semplice e abbinarla a un top particolare, colorato, a fantasia.

Scegliere i pantaloni giusti

Evitiamo materiali attillati e privilegiamo tessuti morbidi e fluidi. Questo vale soprattutto per i pantaloni. Chi ha polpacci più grossi, dovrebbe sempre avere pantaloni larghi nel guardaroba. Utili al nostro scopo anche i pantaloni stile bootcut perché si allargano leggermente all’altezza ginocchio.

Indossare gonne ampie e con la giusta lunghezza dell’orlo

A proposito di gonne, molte donne le evitano completamente quando hanno polpacci importanti. Non è assolutamente necessario. La regola generale alla quale attenersi è che più ampio è l’orlo, più snelle arrariranno le gambe. Perfette per esempio le gonne a trapezio in stile anni Cinquanta, mentre sono da scartare i tubini. Unico accorgimento, scegliere un orlo che cada appena sotto o sopra il ginocchio.

I tacchi e modelli di scarpe giusti da indossare

Un tacco largo e di media altezza bilancia la forma della gamba e camuffa i polpacci larghi. Al contrario, i tacchi a spillo li evidenziano, quindi andrebbero evitati. Un tacco medio inoltre ci permette di camminare con più sicurezza e stile, mostrandoci sicure e disinvolte. Evitiamo i cinturini alla caviglia che fanno sembrare le gambe più corte ed evidenziano i polpacci importanti. Ottima scelta le scarpe a punta che slanciano la gamba, ancora meglio se scollate.

Sono solo 4 le regole da tenere a mente quando facciamo acquisti oppure scegliamo nel guardaroba cosa indossare per sentirci bene. Concludiamo con un ultimo consiglio. Arricchiamo il nostro outfit con gli accessori e privilegiamo quelli che esaltano la nostra figura, come una bella cintura che evidenzi il punto vita per esempio. Oppure una collana vistosa che attragga l’attenzione sulla parte superiore del corpo. Saremo perfette per questa estate 2021.