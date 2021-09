Non tutti sanno che per eliminare definitivamente la gramigna basta una sola mossa

Tutti coloro che possiedono un orto lo sanno: la gramigna è una pianta infestante molto tenace.

È infatti molto complicato liberarsene poiché, una volta messe le radici in profondità, risulta particolarmente resistente.

La gramigna non solo invade i terreni agricoli ma produce una sostanza che rallenta lo sviluppo delle nostre piante.

Dovremo cercare di proteggere adeguatamente le nostre colture e il nostro orto.

Per fare ciò, la prima cosa da sapere è quanto sia fondamentale intervenire con decisione e prontezza.

È importante sapere che la gramigna si adatta a tutti i tipi di suolo.

Grazie a questa particolare adattabilità spesso la troviamo infatti anche nei nostri frutteti oltre che nell’orto.

In queste situazioni possiamo ricorrere ad uno strumento molto utile: il pacciame, un insieme di materie organiche come paglia e letame.

È una soluzione efficace in quanto si tratta di una copertura che blocca i semi delle piante infestanti.

Generalmente i pacciami organici includono anche materie come i trucioli di legno.

In questo caso specifico andremo ad utilizzarne uno composto anche da foglie secche, facilmente reperibili.

Dovremo quindi solo spargere il pacciame a qualche centimetro di distanza dalla base delle nostre piante.

In questo modo la gramigna si svilupperà comunque sotto di esso ma sarà particolarmente debole.

Quando sarà visibile, sarà molto semplice sradicarla.

A questo punto, dopo aver completato l’operazione copriamola nuovamente con l’organico.

In questo modo riusciremo a scongiurare efficacemente una fastidiosissima invasione di gramigna.

Ma non solo, in questo modo proteggeremo le nostre piante anche dagli insetti prevenendo diverse patologie.

Un’altra soluzione valida per bloccarne la proliferazione è quella di estrarla fino alla radice poiché tende a ricrescere da eventuali residui rimasti nel terreno.

Dovremo prima bagnare il suolo e poi usare una forchetta per sollevare la gramigna fino alla base, estraendola.

Non tutti sanno che per eliminare la gramigna definitivamente basta una sola mossa, proteggeremo così l’orto ed il nostro lavoro.

Consigli

Non è necessario spendere denaro in prodotti chimici, infatti per eliminare le erbacce dall’orto basta una semplice mossa a costo zero.

La gramigna si trova spesso anche ai bordi del nostro giardino, rovinando l’aspetto ordinato e pulito che vorremmo mantenere.

È fondamentale non trascurare nemmeno i piccoli angoli di orto o giardino poiché questo ne favorisce lo sviluppo.

Potremo anche coprire una sezione di orto invasa da gramigna con dei teli neri che siano ben aderenti al suolo, la soffocherà al suo interno.

Manteniamo i teli così per alcuni mesi così quando li toglieremo sarà molto semplice eliminare ciò che resta delle erbe infestanti.

Approfondimento

Molti pensano che basti soltanto seminare l’orto ma prima bisognerebbe estirpare queste insidiose piante