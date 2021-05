Con l’arrivo dell’estate e la lenta riapertura delle attività sono molti quelli che si preparano a scegliere una meta per le proprie vacanze. Quest’anno soprattutto, dopo mesi e mesi di chiusure e lockdown, la necessità di tutti è di una bella vacanza rilassante, poco dispendiosa e possibilmente circondati da una natura incontaminata.

Come fare dunque ad unire relax, risparmio e natura incontaminata? La soluzione è Semplice: basta scegliere la Sardegna come meta per le vostre vacanze. Quest’isola al centro del Mar Mediterraneo infatti è in grado di offrire una vacanza all’insegna del relax, della natura incontaminata e, con qualche accortezza, anche del risparmio.

Ecco dove si trova una delle spiagge più belle e incontaminate d’Italia e 3 motivi per prenotare lì le nostre vacanze

Stiamo parlando di Cala Mariolu. Già premiata come spiaggia più bella d’Italia nel 2016, questa spiaggia protetta è entrata di diritto nel cuore di chiunque l’abbia visitata grazie alle sua estrema bellezza e alle sue acque cristalline. Si trova nella costa est della Sardegna, precisamente nel Golfo di Orosei, ormai diventato famoso per le sue spiagge spettacolari.

Ma dopo aver visto dove si trova una delle spiagge più belle e incontaminate d’Italia ecco 3 motivi per prenotare lì le nostre vacanze

Cala Mariolu è diventata conosciutissima grazie all’azzurro delle sue acque e ai ciottoli bianchissimi che la compongono, perfettamente levigati dalle onde del mare (attenzione però: portar via anche solo uno di quei ciottoli è illegale!). Le ragioni principali per andare a visitarla e passarci le vacanze sono 3:

È incontaminata

Fortunatamente questa spiaggia è raggiungibile solo via mare o attraverso un trekking difficilissimo e non adatto a tutti. Questo la rende una spiaggia non facilmente raggiungibile e di conseguenza incontaminata. A seconda del periodo dell’anno in cui si sceglie di visitarla, infatti, è possibile trovarla semi vuota e questo la rende ancora più bella e affascinante.

È poco costosa

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, tutta la zona del Golfo di Orosei è abbastanza economica. Sempre a seconda del periodo dell’anno in cui si decide di fare la vacanza (che non deve mai essere agosto se si vuole risparmiare qualcosina) è possibile trovare degli alloggi a poco prezzo nei vicini paesini di Cala Gonone o Santa Maria Navarrese. Il prezzo per raggiungere questa spiaggia con un’imbarcazione varia a seconda del periodo, in bassa stagione si può raggiungere anche con soli 20€.

È ricca di possibilità

Cala Mariolu rapisce il cuore. È una spiaggia talmente particolare e diversa da tutte le altre che chiunque la veda non può fare a meno di innamorarsene. Inoltre non solo è una spiaggia che permette puro relax, ma si possono fare tantissime attività come snorkeling, tuffi o esperienze in subacquea. È una spiaggia adatta a tutti i gusti e a tutte le esigenze.