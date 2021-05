Molti allenamenti prevedono l’utilizzo di strumenti che complicano l’esecuzione degli esercizi. Bisogna anche considerare che non tutti possiedono gli attrezzi necessari. Questo non deve scoraggiare chi intende comunque mantenere in forma il proprio fisico. Ecco come allenare il corpo senza attrezzi per bruciare tante calorie in poco tempo con questo semplice circuito che tutti possono fare a casa. Si tratta di una serie esercizi a corpo libero.

Lo skip

Il primo esercizio è lo “skip”, una semplice corsa sul posto con le braccia piegate a 45 gradi. Le gambe tentano di raggiungere il petto con le ginocchia e lo sguardo è fisso in avanti. Eseguire saltelli sul posto per 45 secondi. Effettuare qualche secondo di riposo e ripetere per un totale di 5 volte.

Sumo squat

Questo esercizio è uno squat con i piedi aperti leggermente verso l’esterno sul tappetto. Flettere il peso sulle ginocchia mentre le mani sono unite davanti al petto. Eseguire il movimento dello squat molto lentamente per 10 volte e ripetere 5 volte dopo qualche secondo di pausa.

Squat con salto

Nella posizione comune di squat e con lo sguardo fisso in avanti saltare portando le braccia in alto e ridiscendere direttamente nella posizione iniziale. Eseguire 10 salti, riposare il corpo per qualche secondo ed effettuare 5 ripetizioni in totale.

Affondo con salto

Nella posizione di affondo, saltare in alto per atterrare nella stessa posizione ma alternando le gambe. Se il ginocchio destro è in avanti bisognerà saltare portandolo questa volta dietro il corpo. Eseguire 16 salti e 5 ripetizioni in totale.

Precisazioni finali

Ecco come allenare il corpo senza attrezzi per bruciare tante calorie in poco tempo con questo semplice circuito che tutti possono fare a casa. I più esperti termineranno questa serie ed effettueranno una piccola pausa di 30 secondi. Dopodiché occorrerà ripetere il tutto per un totale di 5 volte. Per chi riprende l’allenamento dopo un tempo d’inattività consigliamo invece di effettuare solo una o due ripetizioni in totale. Aumentare poi gradualmente. Eseguire prima e dopo degli esercizi di stretching, come spiegato in questo precedente articolo.