In alternativa al weekend al mare c’è questo fantastico borgo da visitare vicino Milano

D’estate in tantissimi vanno al mare. Non è detto, però, che tutti debbano, vogliano o possano farlo. C’è chi, ad esempio, non sopporta la ressa di luglio e agosto sulle spiagge. Le frequenta magari solo a giugno o a settembre. C’è anche chi non si può spostare troppo o chi semplicemente preferisce spendere il proprio tempo libero altrove.

Un borgo vicino Milano

Se si vive in una metropoli come Milano o nei suoi dintorni, in alternativa al weekend al mare, c’è questo meraviglioso borgo da visitare. Si chiama Torno, è in provincia di Como e dista dal capoluogo meneghino circa una sessantina di chilometri. Più o meno un’ora d’auto per trovarsi catapultati in una dimensione parallela, in cui l’occhio e l’animo godono.

La cornice del lago di Como è già una garanzia di bellezza. Ma Torno si fa apprezzare per diverse caratteristiche, che lo rendono unico. La visione d’insieme è quella di un borgo dove l’architettura è il degno ornamento di un contesto naturale spettacolare. Il clima di tranquillità è un plus, che consente di sfuggire da quell’aria di stress tipica delle grandi città.

In alternativa al weekend al mare c’è questo fantastico borgo

Tra le sue vie è difficile non notare la bellezza delle costruzioni che lo contraddistinguono. Molte sono testimonianze di una storia antica ed affascinante. Menzione speciale merita, ad esempio, la Chiesa di San Giovanni Battista risalente al XII secolo. È ricca di elementi artistici, degni di nota. Bellissima anche la Chiesa di Santa Tecla, che si affaccia sul porticciolo.

Di grande effetto è anche la struttura del borgo, adagiato su un promontorio. La vicinanza di un contesto naturale fantastico, lo rende anche la meta ideale per chi ama fare trekking. La zona alle spalle del borgo ha diversi percorsi che ingolosiranno chiunque ami fare lunghe passeggiate in contesti naturali speciali.

In quelle zone è possibile ammirare i Massi avelli, tombe ad inumazione, scavate nei massi erratici risalenti all’antichità. I massi erratici sono enormi blocchi di roccia tipici della zona.

Oltre al weekend al mare l’Italia offre tante altre soluzioni

Si tratta di una meta turistica che offre diverse soluzioni per alloggiare nel modo migliore e per mangiare bene. E sono tanti coloro che amano tornarci spesso.

Torno è dunque un altro borgo gioiello tra i diversi che ci sono in Italia. Al Nord, come al Sud e al Centro. E per la terza opzione, vale ad esempio considerare la possibilità di andare a visitare Labro, vicino Roma. A testimonianza di come, praticamente in ogni zona, ci siano belle opzioni da considerare magari come alternative al weekend al mare.

